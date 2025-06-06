«Балерина»: девушка с татуировкой «вора в законе»Новый экшн из вселенной «Джона Уика» с Аной де Армас еще выше поднимает градус безумия
На обочине магистральной истории – как суперкиллер Джон Уик (Киану Ривз из «Матрицы») пытается уйти на покой, а ему не дают, – разворачивается совсем другая драма. Балерина на сцене, наемница за кулисами Ева (звезда детектива «Достать ножи» Ана де Армас) из того же, что и Уик, мафиозного клана «Руска Рома» ищет убийц своего отца. Все следы ведут к клану «невидимок» – никто не знает, где их база, а все, кто искал и нашел, уже не расскажут. Но Еве везет – она вычисляет логово и устраивает там кровавую баню. И тем невольно рушит хрупкий мир между «Руска Рома» и кланом «невидимок». Их лидер по прозвищу Канцлер (Гэбриел Бирн из «Реинкарнации») дает «Руска Рома» времени до полуночи остановить Еву, иначе – война. «Руска Рома» отправляет Джона Уика разобраться.
Мегапопулярная экшн-франшиза «Джон Уик» среди прочего еще и возможность посмотреть в кривое зеркальце американских стереотипов о России. Что там знают о нас? Конечно, помнят про «страшную русскую мафию». Та же «Руска Рома» («русские цыгане») – ее реинкарнация, комиксная и сильно облагороженная. Еще и обогащенная народной мифологией. Авторы явно заглядывали в сборник русских сказок Афанасьева – в третьей части Уик даже использует увесистый томик как оружие, – но не сильно вчитывались. Кличка Джона, как известно, – Баба Яга. А Ева стала Кикиморой. На английском это все, наверное, звучит зловеще – в нашем кинозале скорее добавляет комедии. Штаб-квартира «Руска Рома» располагается в «Театре Тарковского», где показывают «Андрея Рублева», – это тоже, как минимум, забавно.