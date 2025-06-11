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«Высокий сезон»: хороший, плохие, злая

На Start и Okko начал выходить криминальный экшн о приключениях русских во Вьетнаме
Роман Черкасов , критик

Добропорядочный кардиолог Миша (Павел Попов – «Золотое дно», второй сезон «Жить жизнь») и красивая девушка Аня (Анна Завтур – «Лихие») отдыхают во вьетнамском Нячанге (в титрах почему-то названном Нянчангом), деля время между кайтсерфингом и любовным воркованием. Миша готовится сделать Ане предложение и лелеет в кармане шорт коробочку с обручальным кольцом. Но когда он уже готов произнести отрепетированные заветные слова, в пляжный ресторан шумно вваливается компания старых друзей Ани во главе с ее бывшим парнем Сашей по прозвищу Сахар (Артур Бесчастный – «Опасная близость»), с которым та давно не виделась и вообще слышала, что он вроде погиб. Встреча оказывает на девушку неожиданное воздействие: сперва Аня пугается, потом впадает в задумчивость, а на следующий день уходит на два часа повидаться с Сахаром и не возвращается.

Оказывается, с этими ребятами ее объединяет веселое и насыщенное криминальное прошлое – к примеру, вскользь сообщается, что вместе они грабили обменники в Таиланде. Сейчас банда тоже не сидит без дела: барыжит наркотой, готовит новое ограбление и должна крупную сумму денег могущественной Триаде. Брошенный Миша решает пойти наперекор обстоятельствам и разыскать Аню. Параллельно развивается линия суровой девушки Тао (Донг Ань Куинь – «Фурии»), офицера вьетнамской армии и мастера единоборств. Ее младшая сестра умерла от наркотика, которым торгует парень из компании Сахара, и теперь она хочет в частном порядке найти и наказать виновных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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