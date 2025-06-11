«Высокий сезон»: хороший, плохие, злая

Добропорядочный кардиолог Миша (Павел Попов – «Золотое дно», второй сезон «Жить жизнь») и красивая девушка Аня (Анна Завтур – «Лихие») отдыхают во вьетнамском Нячанге (в титрах почему-то названном Нянчангом), деля время между кайтсерфингом и любовным воркованием. Миша готовится сделать Ане предложение и лелеет в кармане шорт коробочку с обручальным кольцом. Но когда он уже готов произнести отрепетированные заветные слова, в пляжный ресторан шумно вваливается компания старых друзей Ани во главе с ее бывшим парнем Сашей по прозвищу Сахар (Артур Бесчастный – «Опасная близость»), с которым та давно не виделась и вообще слышала, что он вроде погиб. Встреча оказывает на девушку неожиданное воздействие: сперва Аня пугается, потом впадает в задумчивость, а на следующий день уходит на два часа повидаться с Сахаром и не возвращается.