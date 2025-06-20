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«Белый пароход»: песня льда и пламени

В прокат вышла магическая этнодрама о хоре, который поет только одну песню
Роман Черкасов , критик

В начале 1990-х в якутскую музыкальную школу-интернат для одаренных детей приезжает из Москвы новый директор (Александр Кошкидько – «Григорий Р.»), высокий бородатый мужчина с печальными глазами. Ему показывают школу, но его, кажется, ничто не интересует, кроме хорового отделения. Вечером на ученическом концерте, пока на сцене играют на кырыымпе, он раздраженно спрашивает своего зама: «Где хор? Долго еще ждать?»

Наконец появляется хор во главе с хормейстером Мартой Григорьевной (дебютантка Элла Соколова) и поет «Белый пароход» – советскую эстрадную песню, получившую известность после фильма «Опекун» 1970 г. (где ее исполнила Лариса Мондрус), некогда популярную, а потом почти забытую. Директор только того и ждал: прерывает выступление и говорит, что эту песню петь не надо. Советский Союз, мол, остался в прошлом, пришло новое время, которому нужны иные песни. А эту он петь запрещает. «Больше ничего петь не будем», – сурово отвечает ему Марта Григорьевна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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