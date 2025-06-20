«Белый пароход»: песня льда и пламени

Наконец появляется хор во главе с хормейстером Мартой Григорьевной (дебютантка Элла Соколова) и поет «Белый пароход» – советскую эстрадную песню, получившую известность после фильма «Опекун» 1970 г. (где ее исполнила Лариса Мондрус), некогда популярную, а потом почти забытую. Директор только того и ждал: прерывает выступление и говорит, что эту песню петь не надо. Советский Союз, мол, остался в прошлом, пришло новое время, которому нужны иные песни. А эту он петь запрещает. «Больше ничего петь не будем», – сурово отвечает ему Марта Григорьевна.