«Белый пароход»: песня льда и пламени

«Белый пароход»: песня льда и пламениВ прокат вышла магическая этнодрама о хоре, который поет только одну песню
В начале 1990-х в якутскую музыкальную школу-интернат для одаренных детей приезжает из Москвы новый директор (Александр Кошкидько – «Григорий Р.»), высокий бородатый мужчина с печальными глазами. Ему показывают школу, но его, кажется, ничто не интересует, кроме хорового отделения. Вечером на ученическом концерте, пока на сцене играют на кырыымпе, он раздраженно спрашивает своего зама: «Где хор? Долго еще ждать?»
Наконец появляется хор во главе с хормейстером Мартой Григорьевной (дебютантка Элла Соколова) и поет «Белый пароход» – советскую эстрадную песню, получившую известность после фильма «Опекун» 1970 г. (где ее исполнила Лариса Мондрус), некогда популярную, а потом почти забытую. Директор только того и ждал: прерывает выступление и говорит, что эту песню петь не надо. Советский Союз, мол, остался в прошлом, пришло новое время, которому нужны иные песни. А эту он петь запрещает. «Больше ничего петь не будем», – сурово отвечает ему Марта Григорьевна.