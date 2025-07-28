Депутаты на конвейере

Между первым и последним заседаниями Госдумы текущей сессии прошло 130 дней. Депутаты провели 42 пленарки и успели принять 354 новых федеральных закона – примерно по 2,7 закона в день. Наибольший вал пришелся на июль – принято в трех чтениях более 80 инициатив. Такой конвейер привел к перегрузке информационного поля. СМИ еле успевали «отлавливать» новации. Законодателям приходилось на ходу объяснять смысл принимаемых изменений, предлагая верить им на слово. Остановимся на основных моментах.