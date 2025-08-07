Зеленый Сахалин

Зеленый СахалинЗачем начат региональный эксперимент по снижению выбросов
В 2025 г. первый российский региональный эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов на Сахалине прошел все типы и стадии пилотных процедур. Это хороший повод вспомнить о его целях и задачах, а также выделить отличительные особенности сахалинского эксперимента в контексте международного опыта.
Плата за выбросы парниковых газов нацелена на достижение климатических целей. Она может быть введена в виде углеродного налога или в виде системы торговли разрешениями на выбросы парниковых газов. Углеродный налог предполагает фиксированную плату за выбросы парниковых газов, а система торговли вводит ограничения на выбросы регулируемых организаций, за превышение которых предусмотрены штрафы. При этом организации, сократившие свои выбросы больше, чем разрешено, могут продавать разрешения на выбросы организациям, которые превысили ограничения.