Зеленый Сахалин

Плата за выбросы парниковых газов нацелена на достижение климатических целей. Она может быть введена в виде углеродного налога или в виде системы торговли разрешениями на выбросы парниковых газов. Углеродный налог предполагает фиксированную плату за выбросы парниковых газов, а система торговли вводит ограничения на выбросы регулируемых организаций, за превышение которых предусмотрены штрафы. При этом организации, сократившие свои выбросы больше, чем разрешено, могут продавать разрешения на выбросы организациям, которые превысили ограничения.