Суверенитет в аренду

Для стран Западного полушария его нельзя назвать исключительно теоретическим. Администрация Дональда Трампа откровенно говорит о восстановлении американского влияния в регионе как приоритете ее внешней политики. В программных документах Белый дом ориентируется на ужесточенную версию доктрины Монро, направленную не только на ограничение присутствия внерегиональных держав вблизи границ Соединенных Штатов, но и на восстановление американского доминирования в целях обеспечения безопасности и экономического развития.