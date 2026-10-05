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Суверенитет в аренду

Почему ограничение суверенитета может улучшить экономику, но создает другую проблему
Олег Краев , журналист-международник

Представим государство, которое утратило значительную часть самостоятельности. Ключевые решения принимаются с оглядкой на более сильную державу, которая способна влиять на руководство страны, его экономический курс, а также играть роль в распоряжении местными стратегическими ресурсами. Одновременно с этим в подчиненное государство приходят инвестиции, растут его доходы, снижается преступность, повышается качество государственного управления. Возникает закономерный вопрос: всегда ли утрата суверенитета пагубна?

Для стран Западного полушария его нельзя назвать исключительно теоретическим. Администрация Дональда Трампа откровенно говорит о восстановлении американского влияния в регионе как приоритете ее внешней политики. В программных документах Белый дом ориентируется на ужесточенную версию доктрины Монро, направленную не только на ограничение присутствия внерегиональных держав вблизи границ Соединенных Штатов, но и на восстановление американского доминирования в целях обеспечения безопасности и экономического развития.

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