Дорогой учитель

Российской школе пока хватает учителей. Все-таки система умеет приспосабливаться: свободные часы распределяются между работающими педагогами, растет нагрузка, используются совместительство и другие формы занятости. По этой причине число вакансий само по себе все хуже описывает состояние учительского корпуса. В аналитическом докладе НИУ ВШЭ доля свободных ставок в 2016–2024 гг. оценивалась в 2,8–3,4%. Если считать кадровую потребность без учителей, работающих по совместительству и гражданско-правовым договорам, показатель возрастает до 7,4%. Первая цифра говорит о способности школы обеспечить учебный процесс, вторая – о цене такой устойчивости.