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Дорогой учитель

Почему кадровая устойчивость школы все дороже обходится ее учительскому корпусу
Иван Иванов , директор Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского

Российской школе пока хватает учителей. Все-таки система умеет приспосабливаться: свободные часы распределяются между работающими педагогами, растет нагрузка, используются совместительство и другие формы занятости. По этой причине число вакансий само по себе все хуже описывает состояние учительского корпуса. В аналитическом докладе НИУ ВШЭ доля свободных ставок в 2016–2024 гг. оценивалась в 2,8–3,4%. Если считать кадровую потребность без учителей, работающих по совместительству и гражданско-правовым договорам, показатель возрастает до 7,4%. Первая цифра говорит о способности школы обеспечить учебный процесс, вторая – о цене такой устойчивости.

Цена хорошо видна через нагрузку. С 2016 по 2024 г. она выросла в среднем с 1,2 до 1,44 ставки, у учителей математики – до 1,6. Дополнительные часы для части педагогов становятся сознательным способом увеличить доход. Проблема возникает, когда повышенная нагрузка превращается в обычный механизм поддержания кадрового равновесия. Школа продолжает работать, однако значительная часть профессионального ресурса расходуется на воспроизводство текущего режима. У системы, постоянно живущей в состоянии усталости, остается меньше пространства для развития.

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