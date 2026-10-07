Планка вместо списка

Планка вместо спискаКак обязательный суверенный ИИ защитит страну
Вице-премьер Дмитрий Григоренко в конце сентября назвал две цифры и один принцип: больше половины российских пользователей ИИ уже работают на отечественных моделях, по отдельным направлениям эти модели выигрывают у иностранных, а рынок остается открытым, потому что конкуренция повышает качество. Спорить с этим трудно. 6 октября на форуме «Цифровые решения» премьер Михаил Мишустин задал рамку: для критической инфраструктуры и чувствительных сфер правительство определит, когда допустимы только суверенные или национальные модели, а бизнесу дадут переходный период. Проект, который обсуждается параллельно, идет дальше этой рамки.
В рабочей группе при правительстве лежит проект постановления, по которому в госуправлении, налоговой сфере, здравоохранении, образовании и на критической инфраструктуре заказчик обязан выбрать суверенную модель, если она дороже национальной не больше чем в 1,5 раза. Сферы те же, что премьер назвал чувствительными, но выбор здесь уже не между своим и чужим, а между двумя российскими статусами. Разница между суверенной и национальной моделями по закону об ИИ в происхождении компонентов: первая российская целиком, второй разрешена чужая открытая база.