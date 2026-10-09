Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI852,17-1,07%RGBI110,62-0,49%CNY Бирж.12,679-0,56%IMOEX2 310,65-1,14%RGBITR760,99-0,44%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

«Битва моторов»: «Руссо-Балт» vs. Benz

В прокат вышло производственно-приключенческое кино о первом русском автомобиле
Роман Черкасов , критик

В прокат вышло производственно-приключенческое кино о гонках на первом русском автомобиле с Юрой Борисовым и Иваном Янковским в главных ролях. Избегая резких движений и крутых поворотов, режиссер демонстрирует отменные навыки аккуратного вождения, что не очень-то соответствует тематике его фильма

В начале прошлого века автолюбитель, гонщик и энтузиаст Андрей Нагель (Иван Янковский – «Аутсорс») мечтает, чтобы у России появился свой автомобиль, который потеснил бы на рынке иностранные Fondu, Renault и Benz. Министерские бюрократы не поддерживают его инициативу, поэтому Нагель частным порядком приезжает на Руссо-Балтийский вагонный завод в Ригу, произносит речь перед трудовым коллективом и увлекает его своей идеей. Инженер Дмитрий Бондарев (Юра Борисов – «Анора») поначалу держится отчужденно, но потом тоже вовлекается в процесс, хотя бурчать не перестает. Чтобы показать всему миру, что русская машина не хуже любой другой, герои решают участвовать в международном ралли и проехать на новом автомобиле более 3000 км из зимнего Санкт-Петербурга в Монако.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь