«Битва моторов»: «Руссо-Балт» vs. Benz

В начале прошлого века автолюбитель, гонщик и энтузиаст Андрей Нагель (Иван Янковский – «Аутсорс») мечтает, чтобы у России появился свой автомобиль, который потеснил бы на рынке иностранные Fondu, Renault и Benz. Министерские бюрократы не поддерживают его инициативу, поэтому Нагель частным порядком приезжает на Руссо-Балтийский вагонный завод в Ригу, произносит речь перед трудовым коллективом и увлекает его своей идеей. Инженер Дмитрий Бондарев (Юра Борисов – «Анора») поначалу держится отчужденно, но потом тоже вовлекается в процесс, хотя бурчать не перестает. Чтобы показать всему миру, что русская машина не хуже любой другой, герои решают участвовать в международном ралли и проехать на новом автомобиле более 3000 км из зимнего Санкт-Петербурга в Монако.