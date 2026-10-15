Бразильская развилка

Лула известен как сторонник левых идей, выступающий за наращивание государственных инвестиций в социальные программы, поддержку бедных слоев населения, расширение социальных субсидий и усиление роли госкомпаний. Во внешней политике он ориентируется на идею многополярного мира и расширение сотрудничества со странами Глобального Юга, включая укрепление БРИКС и региональную интеграцию в Латинской Америке.