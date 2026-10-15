Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%KLVZ1,86-0,53%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 413,12-0,34%RTSI905,51-0,35%RGBI111,58+0,2%RGBITR769,1+0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Бразильская развилка

Как повлияет возможная смена власти в Бразилии на отношения этой страны с Россией
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Во второй круг вышли политики с диаметрально противоположными взглядами. Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва получил 45,16% голосов, его оппонент – представитель Либеральной партии Флавиу Болсонару (сын бывшего президента и давнего оппонента Лулы Жаира Болсонару) стал победителем, заручившись поддержкой 47% избирателей.

Лула известен как сторонник левых идей, выступающий за наращивание государственных инвестиций в социальные программы, поддержку бедных слоев населения, расширение социальных субсидий и усиление роли госкомпаний. Во внешней политике он ориентируется на идею многополярного мира и расширение сотрудничества со странами Глобального Юга, включая укрепление БРИКС и региональную интеграцию в Латинской Америке.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте