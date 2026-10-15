Бразильская развилка

Бразильская развилкаКак повлияет возможная смена власти в Бразилии на отношения этой страны с Россией
Во второй круг вышли политики с диаметрально противоположными взглядами. Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва получил 45,16% голосов, его оппонент – представитель Либеральной партии Флавиу Болсонару (сын бывшего президента и давнего оппонента Лулы Жаира Болсонару) стал победителем, заручившись поддержкой 47% избирателей.
Лула известен как сторонник левых идей, выступающий за наращивание государственных инвестиций в социальные программы, поддержку бедных слоев населения, расширение социальных субсидий и усиление роли госкомпаний. Во внешней политике он ориентируется на идею многополярного мира и расширение сотрудничества со странами Глобального Юга, включая укрепление БРИКС и региональную интеграцию в Латинской Америке.
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