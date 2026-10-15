Волна, которая поднимает все лодки

Сильный национальный бренд создает культурную волну, которая «поднимает все лодки» – от моды и дизайна до гастрономии и туризма. Таких примеров в мире немало: от Франции до Южной Кореи. Этот образ невозможно свести к набору узнаваемых символов прошлого: культурное наследие должно становиться основой современного продукта и работать на будущее.