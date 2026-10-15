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Волна, которая поднимает все лодки

Зачем России национальный бренд
Антон Копылов , преподаватель акселератора «Новый национальный бренд»

Сильный национальный бренд создает культурную волну, которая «поднимает все лодки» – от моды и дизайна до гастрономии и туризма. Таких примеров в мире немало: от Франции до Южной Кореи. Этот образ невозможно свести к набору узнаваемых символов прошлого: культурное наследие должно становиться основой современного продукта и работать на будущее.

На площадке Агентства стратегических инициатив сейчас разрабатывают новый национальный бренд России. Одна из задач такой работы – понять, каким должен быть современный образ страны и насколько он совпадает с тем, как Россию воспринимают за рубежом.

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