Волна, которая поднимает все лодки

Волна, которая поднимает все лодкиЗачем России национальный бренд
Сильный национальный бренд создает культурную волну, которая «поднимает все лодки» – от моды и дизайна до гастрономии и туризма. Таких примеров в мире немало: от Франции до Южной Кореи. Этот образ невозможно свести к набору узнаваемых символов прошлого: культурное наследие должно становиться основой современного продукта и работать на будущее.
На площадке Агентства стратегических инициатив сейчас разрабатывают новый национальный бренд России. Одна из задач такой работы – понять, каким должен быть современный образ страны и насколько он совпадает с тем, как Россию воспринимают за рубежом.
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