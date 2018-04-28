Почему рунет включил режим самообороны
Стоит отдать должное настойчивости Роскомнадзора. Другой бы опустил руки, но решение суда надо исполнять, что поделать! Однако после многих дней массовых, но беспорядочных блокировок в погоне за Telegram (все еще работает, на всякий случай) оказались задеты не только Google и Amazon, но и крупные российские сервисы – и блокировки вынудили их отреагировать на действия Роскомнадзора.
Например, Андрей Рогозов из «В контакте», раскритиковав Роскомнадзор за непонимание принципов работы интернета, заявил, что end-to-end шифрование по определению не предполагает передачу ключей и получение доступа к информации за пределами устройства, по сути повторив то, о чем раньше говорили основатель Telegram Павел Дуров и его юристы. А представители «Яндекса» констатировали, что попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала «ударом по всему рунету»: «Блокировка коснулась не только мессенджера – пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной». «Рамблер» в своем сообщении заявил, что на фоне блокировок и попыток их обойти возникают «технические коллизии, затрагивающие совершенно невиновных пользователей»: «Это вызывает тревогу. Мы живем в цифровом мире. Любое технически несовершенное внешнее воздействие на интернет способно затронуть жизни миллионов, а порой и миллиардов людей. СМИ, крупный, малый и средний бизнес, блогеры, фотографы, фрилансеры, да и обычные люди напрямую зависят от доступа к технологиям и аудитории соцсетей, своим друзьям, близким и родным». Причин своего внезапно проявившегося негодования интернет-компании не скрывают. «Сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов «Яндекса» <...> Мы ждем разъяснений [Роскомнадзора]». «<...> Вчера был заблокирован один из наших IP-адресов, в результате чего часть пользователей «В контакте» временно лишилась доступа к социальной сети», – пишет Рогозов. Представитель «Рамблера» также сетует на «колебания пользовательского трафика».
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