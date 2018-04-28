Почему рунет включил режим самообороны

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Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов Андрей Рогозов, управляющий директор «В контакте»

Стоит отдать должное настойчивости Роскомнадзора. Другой бы опустил руки, но решение суда надо исполнять, что поделать! Однако после многих дней массовых, но беспорядочных блокировок в погоне за Telegram (все еще работает, на всякий случай) оказались задеты не только Google и Amazon, но и крупные российские сервисы – и блокировки вынудили их отреагировать на действия Роскомнадзора.

Например, Андрей Рогозов из «В контакте», раскритиковав Роскомнадзор за непонимание принципов работы интернета, заявил, что end-to-end шифрование по определению не предполагает передачу ключей и получение доступа к информации за пределами устройства, по сути повторив то, о чем раньше говорили основатель Telegram Павел Дуров и его юристы. А представители «Яндекса» констатировали, что попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала «ударом по всему рунету»: «Блокировка коснулась не только мессенджера – пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной». «Рамблер» в своем сообщении заявил, что на фоне блокировок и попыток их обойти возникают «технические коллизии, затрагивающие совершенно невиновных пользователей»: «Это вызывает тревогу. Мы живем в цифровом мире. Любое технически несовершенное внешнее воздействие на интернет способно затронуть жизни миллионов, а порой и миллиардов людей. СМИ, крупный, малый и средний бизнес, блогеры, фотографы, фрилансеры, да и обычные люди напрямую зависят от доступа к технологиям и аудитории соцсетей, своим друзьям, близким и родным». Причин своего внезапно проявившегося негодования интернет-компании не скрывают. «Сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов «Яндекса» <...> Мы ждем разъяснений [Роскомнадзора]». «<...> Вчера был заблокирован один из наших IP-адресов, в результате чего часть пользователей «В контакте» временно лишилась доступа к социальной сети», – пишет Рогозов. Представитель «Рамблера» также сетует на «колебания пользовательского трафика».