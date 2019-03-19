Рецепт Назарбаева для Путина

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«Я принял непростое для себя решение — сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан» Нурсултан Назарбаев, елбасы

Мы же все понимаем, не правда ли, почему новость об отречении Нурсултана Назарбаева от власти – а на самом деле никаком не отречении, но об этом ниже, – вызывает такой жгучий интерес? Потому что мы сразу думаем о Владимире Путине! Он правит еще не 30 лет, как елбасы (лидер нации или глава страны по-казахски, официальный титул Нурсултана Назарбаева), а только 20, но это тоже очень долго.

Казахстан и страна поменьше, и геополитической нагрузки на себя никакой не берет, и даже дистанцируется от нее старательно – но все-таки похож на Россию. Углеводородов много, советского наследия – тоже много, коррупция, говорят, значительная, ну и прочие прелести переходной экономики имеются. Видимо, потому Нурсултан Назарбаев до нынешнего своего заявления по меньшей мере дважды заставлял страну выражать ему всенародное доверие – в форме досрочных президентских выборов. Можно сказать, что последние выборы Владимира Путина, год назад, также были проверкой на народное доверие, но с тех пор оно несколько подрастерялось, так что самое время снова его завоевывать, а президентский статус для этого уже не годится, истерся. А впереди еще пять лет! Минимум.