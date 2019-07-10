Чего не сделаешь из уважения к народу

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Из уважения к грузинам Владимир Путин не стал бы вводить санкции – а вот на россиян это не распространяется

«Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу». Владимир Путин, президент России

Мелкая придирка, но все-таки: президент Путин говорит, что не стал бы вводить санкций против Грузии, – так ввел же! Запрещены прямые рейсы туда и оттуда, и что это, как не санкции? Стало неудобно, как и всегда бывает с санкциями, но и обход нашелся – как всегда и находится.

Но не об этом хотелось сказать, а об уважении. К грузинскому народу – по неизвестной причине, президент Путин никак не объяснил, – оно есть. А к народам американскому, германскому, итальянскому, французскому, польскому, австралийскому и т. п., получается, нет? Риторика-то президентская в чем состоит: грузинам из уважения не будет запрещено (как это обсуждалось в Госдуме) продавать в Россию основной их сельскохозяйственный продукт, вино, – а европейские основные сельскохозяйственные продукты уже почти пять лет как запрещены. Не вино (видимо, сами запретители сомневались, что долго протянут без европейского вина), – но сыр, но яблоки, но мясо и т. п.