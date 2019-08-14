Мнения / Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4876 от 14.08.2019 под заголовком: Цитата недели

Не политический и не кризис

Ничто из происходящего в Москве не поколебало спокойствия Кремля
«Мы не согласны с теми, кто называет происходящее [в Москве] политическим кризисом. Протесты происходят во многих странах мира»
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ну вот, а вы боялись. Вернулся из отпуска наш главный толкователь мудрой политики Кремля Дмитрий Песков – и сразу разложил все по полочкам. Нет, говорит, в Москве никакого политического кризиса. Есть нормальная кампания по выборам в Мосгордуму, это да. Есть легитимные, то бишь согласованные с властями акции «того или иного характера», это тоже да. Ну и некоторое количество «общественных беспорядков», конечно, имеется, куда уж без них. Но политический кризис – нет, это вы загнули, надо же все-таки «адекватно оценивать происходящее».

И ведь прав Дмитрий Сергеич, прав на все сто! Ну какой же это кризис, если паре десятков известных в городе оппозиционеров отказывают в регистрации на выборах по не самым, скажем так, убедительным основаниям? Это называется «управляемая демократия», яркие проявления которой мы имеем счастье наблюдать каждый год накануне очередного единого дня голосования.

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