Инвестидея: у акций «Аэрофлота» высокий потенциал роста

Акции «Аэрофлота» могут значительно вырасти в цене, полагают аналитики «Финама». Они рекомендуют «покупать» бумаги крупнейшего российского авиаперевозчика, ожидая их удорожания к концу 2022 г. до 116 руб. за штуку. Тогда по отношению к текущему уровню котировок (по цене закрытия 16 августа) доходность бумаг составит 73,7%.