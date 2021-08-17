Инвестидея: у акций «Аэрофлота» высокий потенциал роста

Инвестидея: у акций «Аэрофлота» высокий потенциал ростаЭто связано с восстановлением авиасообщения после коронакризиса
Акции «Аэрофлота» могут значительно вырасти в цене, полагают аналитики «Финама». Они рекомендуют «покупать» бумаги крупнейшего российского авиаперевозчика, ожидая их удорожания к концу 2022 г. до 116 руб. за штуку. Тогда по отношению к текущему уровню котировок (по цене закрытия 16 августа) доходность бумаг составит 73,7%.
Рост котировок акций «Аэрофлота» поддержит главным образом стабилизация ситуации с коронавирусом. На фоне вакцинации, которая набирает обороты во многих странах мира, у российского авиаперевозчика отличные возможности для роста, уверены в инвестиционной компании. Прогнозы аналитиков других инвесткомпаний скромнее.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам