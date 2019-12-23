Заемщики смогут вернуть деньги за коллективную страховку при отказе от нее
Совет Федерации в понедельник, 23 декабря, одобрил поправки в закон о потребительском кредите, которые дают право заемщику на возврат платы за подключение к программе коллективного страхования, уплаченной кредитору. «Для таких страховок будет действовать «период охлаждения» по аналогии с индивидуальными договорами страхования: в течение 14 календарных дней заемщик сможет отказаться от договора, написав заявление об исключении его из числа застрахованных лиц. Кредитор будет обязан вернуть все уплаченные в счет подключения средства в течение семи рабочих дней при отсутствии страхового случая», – поясняет ЦБ на своем сайте.
То же касается досрочного погашения кредита: согласно документу, при досрочном погашении кредита и отказе от кредитной страховки заемщику возвращается уплаченная страховщику премия за вычетом той ее части, которая пропорциональна истекшему периоду страхования, если не произошло страхового случая.
Сейчас заемщикам часто отказывают в возврате страховой премии при досрочном погашении кредита со ссылкой на Гражданский кодекс, говорится в пояснительной записке к законопроекту: согласно п. 3 ст. 958 при досрочном отказе от договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
Обновленный закон также обязывает кредиторов информировать заемщика об особенностях присоединения к договору коллективного страхования, о возможности от него отказаться, а также о размере страховой премии и иных платежей (например, комиссий), из которых формируется стоимость этой услуги, либо о максимально возможном размере платежа, включающего страховую премию и иные платежи.
Новые правила будут распространяться в том числе и на ипотечные кредиты. Закон вступит в силу с 1 сентября 2020 г. и будет применяться к договорам страхования, заключенным после этой даты.