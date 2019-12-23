Заемщики смогут вернуть деньги за коллективную страховку при отказе от нее

Совет Федерации в понедельник, 23 декабря, одобрил поправки в закон о потребительском кредите, которые дают право заемщику на возврат платы за подключение к программе коллективного страхования, уплаченной кредитору. «Для таких страховок будет действовать «период охлаждения» по аналогии с индивидуальными договорами страхования: в течение 14 календарных дней заемщик сможет отказаться от договора, написав заявление об исключении его из числа застрахованных лиц. Кредитор будет обязан вернуть все уплаченные в счет подключения средства в течение семи рабочих дней при отсутствии страхового случая», – поясняет ЦБ на своем сайте.