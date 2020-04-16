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Банки выдали в 5 раз меньше кредитных карт в конце марта

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В конце марта резко снизилось число выданных банками кредитных карт, в среднем с начала самоизоляции выдачи сократились примерно в пять раз, следует из данных Объединенного кредитного бюро. По словам генерального директора ОКБ, Артура Александровича наиболее технологичные банки, кредитующие без посещения офиса, сократили в будние дни выдачи кредитных карт в 2-4 раза, а другие банки — в 5-10 раз.

Банки планомерно сокращали выдачи кредитных карт со второй половины прошлого года, отдавая предпочтение более качественным заемщикам, пояснил Александрович. Но введение режима всеобщей самоизоляции резко изменило ситуацию.

В целом в первом квартале 2020 г. количество новых выдач сократилось на 18%, а объем кредитования – на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего банки выдали 2,2 млн кредитных карт с общим кредитным лимитом 161,6 млрд руб. Сократился и средний лимит новых кредитных карт с 84 200 руб. до 73 400 руб., а средняя полная стоимость кредита в первом квартале 2020 г. упала с 26,1% до 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных ОКБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных