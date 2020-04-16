Банки выдали в 5 раз меньше кредитных карт в конце марта

В целом в первом квартале 2020 г. количество новых выдач сократилось на 18%, а объем кредитования – на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего банки выдали 2,2 млн кредитных карт с общим кредитным лимитом 161,6 млрд руб. Сократился и средний лимит новых кредитных карт с 84 200 руб. до 73 400 руб., а средняя полная стоимость кредита в первом квартале 2020 г. упала с 26,1% до 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных ОКБ.