Банки выдали в 5 раз меньше кредитных карт в конце марта
В конце марта резко снизилось число выданных банками кредитных карт, в среднем с начала самоизоляции выдачи сократились примерно в пять раз, следует из данных Объединенного кредитного бюро. По словам генерального директора ОКБ, Артура Александровича наиболее технологичные банки, кредитующие без посещения офиса, сократили в будние дни выдачи кредитных карт в 2-4 раза, а другие банки — в 5-10 раз.
Банки планомерно сокращали выдачи кредитных карт со второй половины прошлого года, отдавая предпочтение более качественным заемщикам, пояснил Александрович. Но введение режима всеобщей самоизоляции резко изменило ситуацию.
В целом в первом квартале 2020 г. количество новых выдач сократилось на 18%, а объем кредитования – на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего банки выдали 2,2 млн кредитных карт с общим кредитным лимитом 161,6 млрд руб. Сократился и средний лимит новых кредитных карт с 84 200 руб. до 73 400 руб., а средняя полная стоимость кредита в первом квартале 2020 г. упала с 26,1% до 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных ОКБ.