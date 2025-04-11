Письма Победы: как работала полевая почта во время войны

Во время войны почтовые конверты оказались в дефиците, однако фронтовое письмо в них и не нуждалось. Это был обычный тетрадный лист, сложенный в треугольник. Сначала он загибался справа налево, затем – слева направо. Поскольку лист обычно был прямоугольной, а не квадратной формы, то остававшаяся снизу полоска тоже подворачивалась с обоих концов, а затем вставлялась внутрь треугольника как своеобразный клапан. На его наружной стороне писался адрес получателя. Таким образом лист, содержавший дорогие сердцу сообщения, одновременно становился конвертом. Запечатывать его не нужно было – все равно прочитает цензура. Не нужны были и марки, ведь фронтовая корреспонденция доставлялась бесплатно.