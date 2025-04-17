Полевая почта. «Пей, мама, только за мое здоровье»

Живу все на том же месте, все по-старому. Получил от вас вторую открытку, в которой ты, папа, беспокоишься о моей судьбе. Не беспокойся, родной, я родился, как говорят, в сорочке. Как я уже писал вам в прошлом письме, я выслал вам 700 руб. денег. Пей, мама, только за мое здоровье. Денег ни в коем случае не береги. Т. к. деньги это вещь наживная и ничего не стоящая. Хранятся ли у вас мои «талисманы»? Смотрите, чтоб они у вас не заплеснели, а то всю силу свою потеряют.