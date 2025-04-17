Полевая почта. «Пей, мама, только за мое здоровье»О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
«Ведомости» продолжают публикацию серии почтовых отправлений времен Великой Отечественной войны. Это письмо с фронта в начале августа 1943 г. написал 19-летний младший лейтенант Владимир Стальмашевский. Когда родители получили послание, его уже не было в живых: 10 августа командир взвода 56-й гвардейской стрелковой дивизии погиб в ходе наступления под Смоленском.
Добрый день, мои дорогие!
Живу все на том же месте, все по-старому. Получил от вас вторую открытку, в которой ты, папа, беспокоишься о моей судьбе. Не беспокойся, родной, я родился, как говорят, в сорочке. Как я уже писал вам в прошлом письме, я выслал вам 700 руб. денег. Пей, мама, только за мое здоровье. Денег ни в коем случае не береги. Т. к. деньги это вещь наживная и ничего не стоящая. Хранятся ли у вас мои «талисманы»? Смотрите, чтоб они у вас не заплеснели, а то всю силу свою потеряют.
К моему, я думаю, близкому возвращению готовьте побольше вина, чтобы пир закатить на славу. Напишите, как дела обстоят у вас с квартирой, с огородами? Наверное, уже едите свежие овощи. Часто ли ты, папа, ходишь ловить курмелей? Я здесь несколько раз ходил глушить рыбу гранатами. Большие попадались.
Ну, пока. Целую крепко, крепко. Ваш сын.
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