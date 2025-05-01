Полевая почта. «Новое поколение должно быть выше, чище и благороднее»О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
«Ведомости» в рамках совместного проекта с Музеем Победы продолжают публиковать цикл фронтовых писем. Это послание 23-летний лейтенант технической службы Борис Зибель-Вайсман написал своей однокласснице Татьяне Крестовниковой 5 апреля 1945 г. Молодые люди дружили на протяжении всей жизни. В годы Великой Отечественной Борис Зибель-Вайсман сражался под Сталинградом и Прагой, а Татьяна Крестовникова имела звание старшего лейтенанта и работала лаборанткой в институте микробиологии имени Мечникова, который во время войны выпускал препараты против сепсиса, дизентерии и раневых инфекций.
Вчера получил твое письмо от 23.3.
Недавно писал тебе, а это время все ожидания сводишь к одному: встреча с союзниками – час, который, как мне кажется, должен быть совсем близко к часу победы.
Вчера с некоторым опозданием удалось посмотреть «Зою». Несмотря на ряд технических несовершенств при показе картины, она произвела на меня сильное впечатление.
Мне казалось, что новое поколение, «оперившееся» за годы войны, испытавшее на своей шее всю тяжесть этих военных годов, должно быть выше, чище и благороднее нас – людей, выросших в годы сравнительного материального довольства, людей, для которых до войны жизнь открывала все пути к счастью. Но не только ты отзываешься о новой молодежи, как о людях, все «счастье» которых заключается в том, чтобы ничего не делать. Один из моих товарищей получает письма, говорящие о том же, хотя и затрудняюсь объяснить причины возникновения таких настроений.
Всего хорошего.
Крепко-крепко жму рук с дружеским приветом.
Боря.
5.4.45.