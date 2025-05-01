Полевая почта. «Новое поколение должно быть выше, чище и благороднее»

Мне казалось, что новое поколение, «оперившееся» за годы войны, испытавшее на своей шее всю тяжесть этих военных годов, должно быть выше, чище и благороднее нас – людей, выросших в годы сравнительного материального довольства, людей, для которых до войны жизнь открывала все пути к счастью. Но не только ты отзываешься о новой молодежи, как о людях, все «счастье» которых заключается в том, чтобы ничего не делать. Один из моих товарищей получает письма, говорящие о том же, хотя и затрудняюсь объяснить причины возникновения таких настроений.