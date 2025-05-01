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Полевая почта. «Новое поколение должно быть выше, чище и благороднее»

О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
Ведомости
Александр Капустянский / Красная звезда / ТАСС
Александр Капустянский / Красная звезда / ТАСС

«Ведомости» в рамках совместного проекта с Музеем Победы продолжают публиковать цикл фронтовых писем. Это послание 23-летний лейтенант технической службы Борис Зибель-Вайсман написал своей однокласснице Татьяне Крестовниковой 5 апреля 1945 г. Молодые люди дружили на протяжении всей жизни. В годы Великой Отечественной Борис Зибель-Вайсман сражался под Сталинградом и Прагой, а Татьяна Крестовникова имела звание старшего лейтенанта и работала лаборанткой в институте микробиологии имени Мечникова, который во время войны выпускал препараты против сепсиса, дизентерии и раневых инфекций.

Вчера получил твое письмо от 23.3.

Недавно писал тебе, а это время все ожидания сводишь к одному: встреча с союзниками – час, который, как мне кажется, должен быть совсем близко к часу победы.

Вчера с некоторым опозданием удалось посмотреть ​​«Зою». Несмотря на ряд технических несовершенств при показе картины, она произвела на меня сильное впечатление.

Александр Капустянский / Красная звезда / ТАСС
Архив Музея Победы

Мне казалось, что новое поколение, «оперившееся» за годы войны, испытавшее на своей шее всю тяжесть этих военных годов, должно быть выше, чище и благороднее нас – людей, выросших в годы сравнительного материального довольства, людей, для которых до войны жизнь открывала все пути к счастью. Но не только ты отзываешься о новой молодежи, как о людях, все «счастье» которых заключается в том, чтобы ничего не делать. Один из моих товарищей получает письма, говорящие о том же, хотя и затрудняюсь объяснить причины возникновения таких настроений.

Всего хорошего.

Крепко-крепко жму рук с дружеским приветом.

Боря.

5.4.45.

Александр Капустянский / Красная звезда / ТАСС
Архив Музея Победы
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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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