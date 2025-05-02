Полевая почта. «Ты представлен к большому званию»О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
«Ведомости» в рамках совместного проекта с Музеем Победы продолжают публиковать цикл фронтовых писем времен Великой Отечественной войны. Это послание в августе 1944 г. получил будущий Герой Советского Союза Василий Левицкий, который в ходе Каунасской наступательной операции лично уничтожил семь танков противника, но был тяжело ранен в ноги. Вплоть до победного мая 1945-го старший лейтенант находился в госпитале.
Здравствуй, т. Левицкий.
Благодарю, что не забываешь.
Нового в нашей жизни и твоих боевых товарищей нет.
Стоим на старом месте, только и того, что собрались в кучу. Ты представлен нами к большому званию «Героя Советского Союза», и номер приказа следи в газетах: ты можешь раньше узнать, чем мы.
Напиши все же, как твое здоровье, целы ли обе ноги и как себя чувствуешь. Привет тебе от всех нас и пожелания о скорейшем выздоровлении.
С фронтовым приветом! Майор Барабашин.