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Полевая почта. «Ты представлен к большому званию»

О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
Ведомости
Фотохроника ТАСС
Фотохроника ТАСС

«Ведомости» в рамках совместного проекта с Музеем Победы продолжают публиковать цикл фронтовых писем времен Великой Отечественной войны. Это послание в августе 1944 г. получил будущий Герой Советского Союза Василий Левицкий, который в ходе Каунасской наступательной операции лично уничтожил семь танков противника, но был тяжело ранен в ноги. Вплоть до победного мая 1945-го старший лейтенант находился в госпитале.

Здравствуй, т. Левицкий.

Благодарю, что не забываешь.

Нового в нашей жизни и твоих боевых товарищей нет.

Стоим на старом месте, только и того, что собрались в кучу. Ты представлен нами к большому званию «Героя Советского Союза», и номер приказа следи в газетах: ты можешь раньше узнать, чем мы.

Фотохроника ТАСС
Архив Музея Победы

Напиши все же, как твое здоровье, целы ли обе ноги и как себя чувствуешь. Привет тебе от всех нас и пожелания о скорейшем выздоровлении.

С фронтовым приветом! Майор Барабашин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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