Газета
Телеграм
/ Победа-80

Полевая почта. «Я за это мстил и буду мстить»

О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
Ведомости
Леонид Коробов / РИА Новости
Леонид Коробов / РИА Новости

«Ведомости» вместе с Музеем Победы продолжают знакомить читателей с письмами времен Великой Отечественной. Это послание, в котором описана гибель начальника санитарной службы 1-й партизанской дивизии Бориса Малкина, комиссару партизанского отряда «Дедушка» Алексею Богунову отправил однополчанин Федя. До войны Малкин работал заведующим московской больницей имени А. Остроумова (сейчас – ГКБ имени братьев Бахрушиных) и был одним из пионеров советской диетологии. В октябре 1941 г. его часть попала в окружение под Смоленском, однако самому врачу удалось присоединиться к подпольщикам. Действуя в тылу врага, Малкин спас десятки жизней. В августе 1942 г. при попытке перейти линию фронта он был схвачен и жестоко убит.

Дорогой Алексей, по твоей просьбе описываю судьбу доктора Малкина.

Это был 1942 г. 5 августа наш штаб 1-й партизанской дивизии был окружен в лесу около Соловьевой переправы. Нам было приказано выйти из окружения мелкими группами, а доктор Малкин в это время был начальником санслужбы в нашей дивизии около Брянского леса на Варшавском шоссе. Меня ранило в левую ногу, и я отстал от своих товарищей. Самого себя расстрелять у меня не хватило сил и воли.

Леонид Коробов / РИА Новости
Архив Музея Победы

И местные полицаи меня забрали и отвезли на станцию Сафоново вблизи города Дорогбуж Смоленской области в пленный лагерь. Через 5 дней измученного и раненого туда же привезли доктора Малкина. Немецкие изверги сразу же его заперли в карцер – там его два дня мучили, били два раза в день по 25 плеток, и через 3 дня измученного на наших глазах около лагеря расстреляли и тут же закопали. Там его не одного эти немецкие сволочи расстреляли. Там много евреев расстреляли.

Леонид Коробов / РИА Новости
Архив Музея Победы

Станция Сафоново находится по ж. д. Москва – Смоленск. Это место, где его расстреляли, недалеко от станции в правую сторону, как ехать из Москвы. Если расспросить жителей этой станции, то они, наверное, укажут это место. Пусть семья его узнает, он был представлен к награде 1 мая 1942 г.

Я это никогда не забуду. Я за это мстил и буду мстить.

Федя

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных