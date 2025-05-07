Полевая почта. «Я за это мстил и буду мстить»О чем писали советские граждане в годы Великой Отечественной войны
«Ведомости» вместе с Музеем Победы продолжают знакомить читателей с письмами времен Великой Отечественной. Это послание, в котором описана гибель начальника санитарной службы 1-й партизанской дивизии Бориса Малкина, комиссару партизанского отряда «Дедушка» Алексею Богунову отправил однополчанин Федя. До войны Малкин работал заведующим московской больницей имени А. Остроумова (сейчас – ГКБ имени братьев Бахрушиных) и был одним из пионеров советской диетологии. В октябре 1941 г. его часть попала в окружение под Смоленском, однако самому врачу удалось присоединиться к подпольщикам. Действуя в тылу врага, Малкин спас десятки жизней. В августе 1942 г. при попытке перейти линию фронта он был схвачен и жестоко убит.
Дорогой Алексей, по твоей просьбе описываю судьбу доктора Малкина.
Это был 1942 г. 5 августа наш штаб 1-й партизанской дивизии был окружен в лесу около Соловьевой переправы. Нам было приказано выйти из окружения мелкими группами, а доктор Малкин в это время был начальником санслужбы в нашей дивизии около Брянского леса на Варшавском шоссе. Меня ранило в левую ногу, и я отстал от своих товарищей. Самого себя расстрелять у меня не хватило сил и воли.
И местные полицаи меня забрали и отвезли на станцию Сафоново вблизи города Дорогбуж Смоленской области в пленный лагерь. Через 5 дней измученного и раненого туда же привезли доктора Малкина. Немецкие изверги сразу же его заперли в карцер – там его два дня мучили, били два раза в день по 25 плеток, и через 3 дня измученного на наших глазах около лагеря расстреляли и тут же закопали. Там его не одного эти немецкие сволочи расстреляли. Там много евреев расстреляли.
Станция Сафоново находится по ж. д. Москва – Смоленск. Это место, где его расстреляли, недалеко от станции в правую сторону, как ехать из Москвы. Если расспросить жителей этой станции, то они, наверное, укажут это место. Пусть семья его узнает, он был представлен к награде 1 мая 1942 г.
Я это никогда не забуду. Я за это мстил и буду мстить.
Федя