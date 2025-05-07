Полевая почта. «Я за это мстил и буду мстить»

И местные полицаи меня забрали и отвезли на станцию Сафоново вблизи города Дорогбуж Смоленской области в пленный лагерь. Через 5 дней измученного и раненого туда же привезли доктора Малкина. Немецкие изверги сразу же его заперли в карцер – там его два дня мучили, били два раза в день по 25 плеток, и через 3 дня измученного на наших глазах около лагеря расстреляли и тут же закопали. Там его не одного эти немецкие сволочи расстреляли. Там много евреев расстреляли.