Азербайджанские военные будут участвовать в параде Победы в Москве

Перед празднованием Дня Победы и в саму годовщину в России пройдет более 170 мероприятий – торжественных и памятно-мемориальных. На них приглашены зарубежные лидеры и представители иностранных государств. В частности, 15 марта президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, а также лидеры Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве.