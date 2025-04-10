Азербайджанские военные будут участвовать в параде Победы в Москве
Военные из Азербайджана примут участие в параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Москве 9 мая. Об этом сообщил журналистам посол республики в России Рахман Мустафаев, передает ТАСС.
«Это наша общая дата, это наша общая Победа», – сказал дипломат.
Участие в параде примут 80 азербайджанских военных, в ближайшее время они прибудут в Москву на репетиции.
Перед празднованием Дня Победы и в саму годовщину в России пройдет более 170 мероприятий – торжественных и памятно-мемориальных. На них приглашены зарубежные лидеры и представители иностранных государств. В частности, 15 марта президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, а также лидеры Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве.
Ожидаются также визиты председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди, президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и др.