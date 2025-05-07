Судоверфь «Звезда» присвоила судам имена Героев Советского Союза
Судостроительная верфь «Звезда» в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне присвоила двум балкерным судам имена Героев Советского Союза Михаила Егорова и Мелитона Кантарии. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».
Егоров и Кантария являются разведчиками 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 1 мая 1945 г. они водрузили над Рейхстагом красное знамя Военного Совета 3-й ударной армии, ставшее Знаменем Победы. За этот подвиг они были удостоены звания Героев Советского Союза.
Имена разведчиков нанесли на памятные закладные таблички будущих судов. Балкеры предназначены для перевозки сыпучих грузов. Резка деталей для судов началась в феврале 2025 г. «Михаил Егоров» и «Мелитон Кантария» станут первыми в серии из пяти балкеров для перевозки угля, которые строятся на верфи «Звезда».
30 апреля помощник министра транспорта РФ Анастасия Рубанова сообщила, что Минтранс рассматривает возможность присвоения самолетам, поездам, морским судам или другим транспортным средствам имен военных, которые принимали участие в освобождении Курской области или погибли при освобождении региона. По ее словам, подобные инициативы сохраняют историческую память и подчеркивают связь поколений, демонстрируя преемственность традиций верности Отечеству.