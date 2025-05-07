Судоверфь «Звезда» присвоила судам имена Героев Советского Союза

Имена разведчиков нанесли на памятные закладные таблички будущих судов. Балкеры предназначены для перевозки сыпучих грузов. Резка деталей для судов началась в феврале 2025 г. «Михаил Егоров» и «Мелитон Кантария» станут первыми в серии из пяти балкеров для перевозки угля, которые строятся на верфи «Звезда».