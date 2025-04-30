Минтранс рассматривает возможность присвоения самолетам имен бойцов спецоперации

Рубанова уточнила, что министерство с уважением относится к памяти героев, отдавших жизни за освобождение Курской области и других регионов. По ее мнению, их подвиг заслуживает самых высоких форм признания, включая увековечивание имен в различных формах. Этот вопрос требует проработки и согласования с семьями участников спецоперации.