Минтранс рассматривает возможность присвоения самолетам имен бойцов спецоперации
Минтранс России рассматривает возможность присвоения самолетам, поездам, морским судам или другим транспортным средствам имен военных, принимавших участие в освобождении Курской области или погибших при ее освобождении в ходе спецоперации. Об этом заявила «РИА Новости» помощник министра транспорта РФ Анастасия Рубанова.
Рубанова уточнила, что министерство с уважением относится к памяти героев, отдавших жизни за освобождение Курской области и других регионов. По ее мнению, их подвиг заслуживает самых высоких форм признания, включая увековечивание имен в различных формах. Этот вопрос требует проработки и согласования с семьями участников спецоперации.
Помощник министра транспорта заметила, что такие инициативы сохраняют историческую память и подчеркивают связь поколений, демонстрируя преемственность традиций верности Отечеству. В случае принятия положительного решения ведомство определит конкретные механизмы реализации.
Бои в Курской области продолжались с 6 августа 2024 г. Тогда вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию российского региона. С того момента в субъекте объявили режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.
26 апреля 2025 г. было объявлено о полном освобождении Курской области от украинских сил. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. Президент РФ Владимир Путин поздравил и поблагодарил командование и личный состав подразделений, принимавших участие в освобождении области.