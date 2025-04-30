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Минтранс рассматривает возможность присвоения самолетам имен бойцов спецоперации

Ведомости

Минтранс России рассматривает возможность присвоения самолетам, поездам, морским судам или другим транспортным средствам имен военных, принимавших участие в освобождении Курской области или погибших при ее освобождении в ходе спецоперации. Об этом заявила «РИА Новости» помощник министра транспорта РФ Анастасия Рубанова.

Рубанова уточнила, что министерство с уважением относится к памяти героев, отдавших жизни за освобождение Курской области и других регионов. По ее мнению, их подвиг заслуживает самых высоких форм признания, включая увековечивание имен в различных формах. Этот вопрос требует проработки и согласования с семьями участников спецоперации.

Помощник министра транспорта заметила, что такие инициативы сохраняют историческую память и подчеркивают связь поколений, демонстрируя преемственность традиций верности Отечеству. В случае принятия положительного решения ведомство определит конкретные механизмы реализации.

Бои в Курской области продолжались с 6 августа 2024 г. Тогда вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию российского региона. С того момента в субъекте объявили режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

26 апреля 2025 г. было объявлено о полном освобождении Курской области от украинских сил. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. Президент РФ Владимир Путин поздравил и поблагодарил командование и личный состав подразделений, принимавших участие в освобождении области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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