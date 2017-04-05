Эксперты Кудрина раскритиковали необходимость принятия нового уголовно-процессуального кодекса

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) не видят необходимости в принятии нового уголовно-процессуального кодекса. Недостатки современной уголовной политики могут быть исправлены без проведения радикальной реформы, путем точечной корректировки законодательства. Об этом говорится в докладе ЦСР «Уголовная политика: дорожная карта (2017-2025 гг.)», который обсудили в среду в Совете Федерации.

ЦСР давно занимается обобщением предложений экспертов в области уголовной политики - это делалось в ходе работы по подготовке «Стратегии развития России на 2018-2024 гг.», напомнил бывший министр финансов, руководитель ЦСР Алексей Кудрин. Работа правоохранительной системы - важный фактор, влияющий на экономику, подчеркнул он. При этом, как показали исследования, меры по общей гуманизации уголовного наказания оказывали даже большее влияние на деловой климат, нежели реализация специальных мер защиты бизнеса.

Основная проблема, по мнению экспертов ЦСР, - это несбалансированность карательной политики государства, которая выражается в отсутствии последовательной практики назначения наказаний и широте судейского усмотрения при решении таких вопросов. Другой проблемой является чрезмерная криминализация деяний, не представляющих серьезной общественной опасности. В качестве основных инструментов реформы эксперты предлагают гуманизацию уголовного наказания (внедрение института уголовного проступка, расширение сферы применения кратных штрафов), систематизацию уголовного законодательства, упорядочение системы уголовных наказаний и санкций.

Также, по мнению ЦСР, на 2017-2018 гг. можно планировать «частные корректировки уголовно-процессуального законодательства, нацеленные на устранение так называемого обвинительного уклона в деятельности органов госвласти». А после 2019 г. можно переходить к более радикальным шагам - созданию единого Следственного комитета, отмене стадии возбуждения уголовного дела (с полноценным расследованием с самого начала), расширению дискреции прокурора, который должен иметь право выносить решение о прекращении уголовного преследования ввиду чрезмерных затрат.

Участники обсуждения раскритиковали предложенный проект дорожной карты. По словам уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, документ хорошо бы дополнить анализом уголовно-правового законодательства. Именно действующая уголовно-процессуальная модель создает многие проблемы, уверена она: например, неопределенность процессуальной роли следователя сказывается на его менталитете, неизбежно ведет к обвинительному уклону.

Замначальника уголовно-правового управления МВД Алексей Плотницкий предупреждает, что введение института уголовного проступка в отношении нарушений, которые сейчас рассматриваются по административной процедуре, приведет к дисбалансу в работе правоохранительных органов, так как уголовная процедура является более трудоемкой и потребует привлечения дополнительных сил и средств.

«Да наш бюджет просто не выдержит, нам не по карману многие вещи, которые мы тут обсуждаем», - заявил замруководителя Следственного комитета России Александр Федоров.

Профессор кафедры уголовного права Российского госуниверситета правосудия Юрий Пудовочкин вообще не готов рассматривать в качестве серьезной концепции исследование, которое готовили шесть человек, «из них трое - аспиранты».