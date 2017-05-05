Вакансии думских советников заполняются с трудом

Советниками председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимира Васильева назначены бывшие депутаты Илья Костунов и Михаил Маркелов, рассказали «Ведомостям» несколько собеседников в аппарате нижней палаты. Распоряжение о введении такой должности в думском штатном расписании (по четыре советника на каждую фракцию) президент Владимир Путин подписал в конце января, а в феврале стало известно, что каждый лидер фракции получит еще и по 30 советников на общественных началах. Таким образом думское руководство давало партиям возможность пристроить заслуженных бывших депутатов, объясняет думский аппаратчик. Особенно это актуально для оппозиции, у которой число мест снизилось почти вдвое.

Выкуп обязателен Единоросс Алексей Веллер внес в четверг поправку к законопроекту о реновации, обязывающую московские власти выкупать по кадастровой стоимости нежилые помещения в сносимом жилье. О такой возможности ранее заявлял мэр Москвы Сергей Собянин.

Работа бывшего члена комитета по безопасности Костунова будет пересекаться с прежней, но его должность непубличная, поясняет собеседник в аппарате. Маркелов также не будет публичным политиком, он займется работой с оппозицией: в частности, станет контролировать тему митингов против сноса хрущевок, которая в Думе на особом контроле, знает другой собеседник. В конце прошлого созыва Маркелов собирался перейти на пост замначальника управления президента по сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией (его курирует помощник президента Владислав Сурков). Депутат начал работать для управления внештатно еще с 2014 г., курировал украинские регионы (Харьковскую, Одесскую, Днепропетровскую обл.) и должен был курировать также самопровозглашенные республики Донбасса. Но назначение не состоялось, потому что эта работа стала «неактуальна», говорит человек, близкий к администрации президента. По словам собеседника в Думе, Маркелов сам не захотел переходить на новую работу, оценив все ее риски. После этого он не переизбирался в новый созыв и в советники его позвало новое руководство Думы.

У ЛДПР в советники к Владимиру Жириновскому пока оформляются экс-депутат Константин Субботин, который станет единственным бывшим депутатом в этой должности, и юрист Петр Иванов, рассказывает замруководителя фракции Алексей Диденко. У советников будет различный функционал – кто-то займется юридическими вопросами, кто-то историческими, поясняет депутат. В «Справедливой России» советником стал только один экс-депутат – бывший зампред Госдумы Александр Романович. Остальные советники – это директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, экс-замминистра труда Наталья Малышева и партиец Андрей Кузнецов, рассказали в партии. Во фракции были недовольны таким отношением к бывшим коллегам, знает один из эсеров: «Тем более [председатель Госдумы Вячеслав] Володин это придумал специально для бывших депутатов». На трудоустройство рассчитывал и экс-депутат Дмитрий Горовцов, недавно публично критиковавший руководство партии, добавляет собеседник. В КПРФ процесс назначения советников еще не завершен. По словам собеседников в партии, на эти вакансии собирались, в частности, назначить бывших депутатов Сергея Обухова и Вадима Соловьева. Соловьев сказал «Ведомостям», что процесс еще идет и он не оформлен, Обухов не ответил на звонки.