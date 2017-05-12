Законопроект Ирины Яровой о «группах смерти» примут почти без правки

Законопроект зампредседателя Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия») о наказании за организацию «групп смерти» в интернете будет одобрен во втором чтении без серьезных исправлений, рассказали «Ведомостям» в аппарате Госдумы. В марте правительство дало критический отзыв на законопроект, поддержав его в целом, но рекомендовав доработку. Там отмечалось, что термин «противоправные действия, представляющие опасность для жизни несовершеннолетнего» не раскрывается, а правовая норма должна быть «недвусмысленной». Правительство предупредило, что в случае принятия законопроекта в таком виде возникает конкуренция новых статей со ст. 212 УК «Массовые беспорядки» и 230 УК «Склонение к потреблению наркотиков». Сейчас в комитете есть только технические поправки к законопроекту и, судя по всему, его никак не будут исправлять, хотя серьезные замечания были и у государственно-правового управления президента, и у правительства, рассказал один из собеседников. С принятием законопроекта очень торопятся и автор не хочет никого слушать, говорит другой: «Видимо, его ожидает судьба неработающего закона». Один из членов комитета по госстроительству также подтвердил, что поправки незначительны и законопроект примут до конца мая. Пресс-секретарь Яровой не ответила на звонки «Ведомостей». Поправки Яровой в Уголовный кодекс ужесточают ответственность за доведение до самоубийства, дополняя кодекс новыми статьями. Яровая предлагает считать преступлением вовлечение несовершеннолетних в «смертельно опасную деятельность». Ранее их уже поддержали СКР, МВД, Минобрнауки и Верховный суд.

Изначально инициатива Яровой носила абсолютно популистский характер, говорит юрист Валентин Островский. Законопроект не детализирован, используемые формулировки о «группах смерти» и склонении к самоубийствам настолько общие, что под закон могут попасть невиновные. Закон не будет работать так, как он был задуман, уверяет адвокат: «В Уголовном кодексе уже есть ряд статей, под которые попадают такие действия, у нас достаточно правовых актов, которые при правильном использовании решат проблему». Но правоохранительные органы не хотят разбираться в формулировках и правоприменительная практика хромает, хотя сейчас сами социальные сети успешно борются с этими группами, заключает он.