Жителей регионов президент интересует больше, чем региональная власть

С точки зрения СМИ, подавляющее большинство регионов в мае оказались губернатороцентричными, т. е. на одно упоминание президента приходится больше одного упоминания руководителя региона Интерпресс / PhotoXPress

Агентство Mindscan подсчитало, как часто в региональных СМИ упоминаются президент Владимир Путин и руководители соответствующих регионов и как это соотносится с интересом самих жителей. Были проанализированы публикации более 5000 региональных СМИ и поисковые запросы, обработанные «Яндексом». Выведенный коэффициент (отношение числа публикаций о Путине к числу публикаций о губернаторе) позволяет понять, насколько губернатор встраивает федеральную повестку в региональную, что особенно актуально на фоне предстоящей президентской кампании, считают авторы исследования.

С точки зрения СМИ, подавляющее большинство регионов в мае оказались губернатороцентричными, т. е. на одно упоминание президента приходится больше одного упоминания руководителя региона. В среднем этот коэффициент составил 0,6, т. е. губернаторов местные СМИ упоминают в 1,7 раза чаще, чем президента. Лидирует по этому показателю Чукотка, где на каждые 100 публикаций о губернаторе Романе Копине приходится около девяти упоминаний Путина (см. таблицу). Исключением стали восемь регионов (не считая Москвы, которую в силу специфики федеральных СМИ эксперты в рейтинг не включили) во главе с Санкт-Петербургом, где о Путине в мае писали почти в 3,5 раза чаще, чем о губернаторе Георгии Полтавченко.

Примечательно, что на эти показатели пока почти не повлияли стартовавшие губернаторские кампании. В топ-5 губернатороцентричных субъектов предвыборных регионов вообще не оказалось. Выше среднего коэффициент у руководителей Свердловской области Евгения Куйвашева (0,84) и Севастополя Дмитрия Овсянникова (0,76), а вот недавно назначенные врио губернатора Николай Любимов (Рязанская обл.) и Максим Решетников (Пермский край) не дотянули даже до одной пятой от президентской упоминаемости (соответственно 0,199 и 0,17).

При этом жители регионов, как правило, гораздо чаще интересуются президентом, чем своими губернаторами, следует из анализа поисковых запросов в «Яндексе». Таких регионов оказалось 74, а особенно значителен этот разрыв в Ленинградской области (в 23 раза) и Петербурге (в 20 раз). Среди 11 регионов, где людям более интересно собственное руководство, лидируют Чечня (там пользователи «Яндекса» в 4 раза чаще запрашивают информацию о Рамзане Кадырове, чем о Путине) и Ингушетия (запросов о Юнус-беке Евкурове здесь вдвое больше, чем о президенте России).

Политолог Евгений Минченко считает преобладание губернатороцентричных регионов вполне естественным: это нормально, когда региональные СМИ пишут о региональной политике, а вот слишком частая апелляция к авторитету президента может свидетельствовать о недостатке личной легитимности главы региона. Но и то не всегда – в Петербурге, например, достаточно конкурентный рынок СМИ, многие из них отслеживают федеральную повестку и этим легко объяснить выявленную аномалию, полагает эксперт.

По данным «Медиалогии», у Полтавченко достаточно высокий рейтинг упоминаемости в СМИ, соглашается политконсультант Валентин Бианки. Но простой подсчет упоминаний мало что дает с точки зрения понимания процессов, уверен он: отклонения могут быть связаны как со спецификой развития СМИ в конкретном регионе, так и с негласными межэлитными договоренностями – как, например, в Мордовии.

Со стороны федерального центра нет какого-то специального интереса к повестке местных СМИ, особенно вне рамок губернаторской кампании, считает политолог Михаил Виноградов: его интересуют скорее интегральные показатели. Поэтому руководители регионов достаточно автономны в этом вопросе – «если не заигрываются, конечно», оговаривается он.

Зачастую копирование федеральной новостной ленты свидетельствует лишь о слабости местных СМИ, но всегда есть соблазн решить имиджевые проблемы региональной власти за федеральный счет, добавляет политолог Александр Кынев. Такая политика рано или поздно приводит к инфляции федеральной повестки: смешивая горячее с холодным, вы получаете теплое, констатирует он.