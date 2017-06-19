Секретарем Общественной палаты стал главный редактор «Эксперта» Валерий Фадеев Артем Коротаев / фотохост-агентство ТАСС

Секретарем Общественной палаты нового состава был назначен главный редактор «Эксперта» Валерий Фадеев. Такое решение было принято на первом пленарном заседании Общественной палаты VI состава, которая была избрана до 2020 г. Других кандидатов на пост секретаря не было.

Владимир Путин запустил процесс формирования новой Общественной палаты в феврале. Президент назначил 40 человек по своей квоте, еще 84 кандидата были делегированы региональными общественными палатами (до сих пор своего кандидата не выдвинула Общественная палата Севастополя). Еще 43 человека были отобраны из 403 кандидатов от различных некоммерческих организаций путем голосования. По сообщению на сайте Общественной палаты, состав палаты обновился на 65%.

По президентской квоте в Общественную палату попали шахматист Сергей Карякин, президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, режиссер Владимир Хотиненко, главный редактор «Эксперта» Валерий Фадеев, эксперт Комитета гражданских инициатив (КГИ) Андрей Максимов, бывший зампредседателя правительства Борис Алешин, президент Фонда изучения исторической перспективы Наталия Нарочницкая, ректор МАИ Михаил Погосян, ректор РГСУ Наталья Починок.

От НКО в состав палаты попали директор фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, директор «WWF Россия» Игорь Честин, председатель Совета общественных наблюдательных комиссий Мария Каннабих, политолог Оксана Гаман-Голутвина, экс-депутат Госдумы, лидер «Антидилера» Дмитрий Носов. Попали в состав палаты от НКО и сотрудники близких к Кремлю фондов: председатель совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Шутов и руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.