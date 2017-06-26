Безопасность и право
Статья опубликована в № 4349 от 26.06.2017 под заголовком: Неприемный день мусора

Свалка в Балашихе, на которую пожаловались Путину по прямой линии, закрыта

Куда теперь вывозить московский мусор, не ясно: на большинстве остальных полигонов ситуация еще хуже

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в подмосковной Балашихе, на который пожаловались президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии, закрыли министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган и мэр Балашихи Евгений Жирков. Утром в пятницу на въезде на полигон появились бетонные блоки и щит с надписью «Кучинский полигон ТБО закрыт».

Это один из крупнейших полигонов Московской области, говорит руководитель токсической программы «Гринписа» Дмитрий Артамонов. На него, по словам Когана, приходится до 90% коммунальных отходов Москвы. Полигон появился в 1964 г. на месте глиняного карьера, его площадь – около 50 га, а высота местами достигает 80 м.

Из 60 млн т ТБО, ежегодно образующихся в России, примерно пятая часть приходится на Московский регион, из них 8 млн т – собственно на столицу. Почти все отходы Москва захоранивает в области (см. график на стр. 05). Там скопилось более 120 млн т таких отходов, общая площадь полигонов и нелегальных свалок – около 15 кв. км, говорилось в обзоре «Гринписа» «Мусорное кольцо вокруг Москвы» 2015 г. Подмосковные власти еще в 2012 г. предупреждали, что имеющихся полигонов и свалок хватит только на 3–4 года.

До легальных полигонов доходит в лучшем случае половина отходов Московского региона, отмечает исполнительный директор ассоциации операторов и специалистов в сфере борьбы с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, остальное, видимо, попадает на нелегальные свалки. По данным Минприроды, в России 4000 санкционированных свалок и 57 000 нелегальных.

Куда теперь Москва повезет мусор, чиновники не ответили. Столице вряд ли грозит мусорный кризис, скорее создается угроза для других полигонов, ситуация на которых не лучше, говорит Артамонов.

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