Власти Москвы хотят улучшить взаимодействие с населением

Конкурс на изучение взаимодействия властей Москвы с жителями выиграла компания, близкая к прокремлевскому фонду Е. Разумный / Ведомости

Национальная служба мониторинга (НСМ) выиграла конкурсы общей стоимостью 38 млн руб. на проведение исследования о системе эффективного взаимодействия органов власти Москвы с населением в ходе реализации городских проектов и госпрограмм в шести районах Юго-Восточного административного округа (ЮВАО). В техзадании говорится, что аналитика должна лечь в основу рекомендаций по снижению социальной напряженности и урегулированию возможных негативных ситуаций, а от исполнителя требуется помимо прочего прогнозирование тенденций, связанных с взаимодействием органов власти с населением. Ранее НСМ выиграла конкурсы на информационно-аналитическое и «консультационно-конфликтологическое» сопровождение, объявленные управами девяти районов Западного административного округа (на сумму 43 млн руб.) и еще шести районов ЮВАО (40,7 млн руб.).

Исполнительный директор НСМ Илья Киселев ранее работал пресс-секретарем Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), который возглавляет Константин Костин – советник на общественных началах первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Сейчас Киселев – советник Костина, а НСМ – партнер ФоРГО: в частности, служба готовила индекс медиаэффективности губернаторов, который был составной частью рейтинга эффективности губернаторов ФоРГО.

Миллиард на глас народа 1,1 млрд руб. составила общая стоимость госконтрактов на социологические исследования, размещенных с января 2011 г. 12 московскими префектурами и 125 управами, выяснила «Трансперенси ­интернешнл»

Киселев сказал «Ведомостям», что у него есть опыт и понимание, чего хотят заказчики: «У нас качественная аналитика, мы проводим информационно-аналитический мониторинг, от нас требуется грамотно это сделать». По словам Киселева, НСМ продолжает делать мониторинги для ФоРГО, губернаторов и коммерческих компаний. Костин подтвердил, что ФоРГО покупает у НСМ исследовательские продукты, но свою причастность к этим контрактам опроверг. Мэрия Москвы не ответила на запрос «Ведомостей».

Один из политтехнологов на условиях анонимности рассказал, что ФоРГО – один из операторов, работающих на мэрию Москвы, это «работа вдолгую, она не заканчивается с выборами»: «Политтехнологи отстраивают агитсеть, ведут подготовку к муниципальным выборам, ищут лоялистов, которые могли бы агитировать за реновацию. Это большая работа, в которую вовлечены крупные технологические команды». Костин отказался комментировать эту информацию, сказав лишь, что фонд сотрудничает с разными структурами правительства Москвы, проводя для них различные исследования.

По мнению соавтора доклада «Трансперенси интернешнл – Россия» о «бюджетных деньгах в московской политике» (см. врез) Станислава Андрейчука, в Москве происходит передел рынка политтехнологических услуг: «Выиграть контрактов на 100 млн за полгода – это приличная сумма, если учесть, что районы находятся недалеко друг от друга и аналитика не представляет большой сложности. Вообще, это политическая история: у муниципальных органов нет необходимости исследовать такие вопросы через социологию, есть другой инструментарий – публичные слушания, экспертные советы, просто встречи во дворах. Так что тратить 120 млн на такие исследования резона нет».