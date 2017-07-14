МВД предлагает штрафовать россиян за грехи приглашенных ими иностранцев

Действующее законодательство не обязывает «принимающую сторону» контролировать приглашенных иностранцев, сказано в пояснительной записке к законопроекту Е. Разумный / Ведомости

Российские граждане и организации должны следить за приглашенными ими зарубежными гостями и принимать меры по обеспечению их своевременного выезда из России и соблюдению ими заявленной цели въезда. Соответствующий законопроект МВД опубликовало на портале раскрытия информации. За нарушение этих требований предложено штрафовать: граждан – на 2000–4000 руб., должностных лиц – на 45 000–50 000 руб., юрлиц – на 400 000–500 000 руб.

Действующее законодательство не обязывает «принимающую сторону» контролировать приглашенных иностранцев, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Штрафы за «непринятие мер» для обеспечения их своевременного отъезда и исполнения заявленных целей приезда действующим КоАПом предусмотрены – но только для граждан и постоянно живущих в России иностранцев. Теперь же МВД предлагает штрафовать за это любую «приглашающую сторону»: закон о правовом положении иностранцев считает такими сторонами граждан, органы власти, диппредставительства иностранных государств и любые юридические лица. В 2016 г. МВД пресекло больше 130 000 нарушений, связанных с несоблюдением иностранцами сроков пребывания в России и несоответствием их фактических занятий заявленным, сказано в пояснительной записке. Обязанность следить за гостями и штрафы «помогут повысить ответственность приглашающей стороны», рассчитывают авторы проекта.

Из предложенных МВД формулировок следует, что инициатива не затронет работодателей или родственников приезжих из ближнего зарубежья, а распространится только на тех, кто приглашает гостей издалека, ведь в отличие от жителей дальнего зарубежья гостям из стран СНГ приглашения для въезда не требуются, напоминает руководитель фонда «Миграция – XXI век» Вячеслав Поставнин. Речь о возврате «советской, овировской нормы», вместо того чтобы упростить порядок получения российской визы, разочарован эксперт. В большинстве случаев злого умысла у нарушителей порядка пребывания в России нет: как граждане, так и организации, столкнувшись со сложностями при оформлении визы приглашенным иностранцам, получают ту, какую возможно, например, туристическую для визитов родственников или планирующих выступить в вузе ученых – проект МВД всем им грозит наказанием, поясняет Поставнин.