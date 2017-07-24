Безопасность и право

Антимонопольная служба требует отменить госконтракты на 540 млн рублей

Комитет по информатизации и связи Петербурга заключил их без конкурса

Петербургское Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) на основании обращения «Трансперенси интернешнл - Россия» выдало комитету по информатизации и связи Петербурга (КИС) семь предупреждений о нарушении закона «О защите конкуренции», говорится в сообщении УФАС. Речь идет о семи контрактах, которые комитет заключил без конкурса в 2017 г. с подведомственным ему ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» (ИАЦ). Общая стоимость этих контрактов – более 540 млн руб. Самый крупный из них - на выполнение работ по эксплуатации, сопровождению и развитию Межведомственной автоматизированной информационной системы предоставления в Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 2017 г. стоимостью 191,8 млн руб. Работы по шести контрактам должны быть выполнены до конца года, по одному – до конца августа.

Рынок оказания услуг в сфере ИТ является конкурентным, а комитет не предоставил доказательства того, что иные организации, кроме ИАЦ, технически не могут оказать услуги по этим контрактам, говорится в сообщении УФАС. Контракты должны быть расторгнуты до 28 августа, комитет должен провести конкурсы по всем этим закупкам.

В КИСе пока не ответили на запрос «Ведомостей».

СЗФО и, в частности, Санкт-Петербург – второй по величине рынок потребления ИТ-услуг и продуктов в России, и естественно, что на рынке Северо-Запада присутствуют как локальные игроки, так и представительства большинства крупнейших отечественных системный интеграторов - все эти компании готовы предоставить сервис высокого уровня и качества по всем областям и сегментам информационных технологий: от создания сложной инженерной инфраструктуры и вынесения вычислительных мощностей в центры обработки данных до внедрения информационных приложений и предоставления услуг по юридическим значимым сервисам, прежде всего по документообороту, говорит директор по маркетингу ГК «КОРУС Консалтинг» Светлана Вронская.

«Трансперенси интернешнл - Россия» в марте этого года обратилась в УФАС с сообщениями о нарушении конкуренции по 37 таким контрактам на сумму 1,1 млрд руб.

Ранее УФАС уже вынесла аналогичные предупреждения о расторжении контрактов комитета имущественных отношений (контракт с ГУП ГУИОН на 15,5 млн руб.), законодательному собранию (контракт с ГБАУ «Смольнинское» на 439 млн руб.) и комитету по потребительскому рынку (контракт с ГУП «Ритуальные услуги» на 23,2 млн руб.).

Все эти контракты заключены на основании ст. 7-1 Закона «О государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга», которая наделяет ГУПы исключительными полномочиями по обслуживанию органов государственной власти транспортом, общественным питанием, гостиничными услугами, услугами оценки и пр. ФАС уже удалось оспорить эту законодательную норму - 14 июня эту статью признал недействующей Санкт-Петербургский городской суд. Апелляцию на это решение подал губернатор Петербурга.

По оценке «Трансперенси интернешнл - Россия», за последние несколько лет петербургский бюджет мог лишиться из-за этих контрактов как минимум 243 млн руб. В среднем за счет торгов начальная цена госконтракта в Петербурге снижается на 9%, а без торгов городские комитеты заключили с ГУПами в последние несколько лет 117 контрактов на общую сумму 2,7 млрд руб., посчитал руководитель петербургского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев.

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