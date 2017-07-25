Безопасность и право

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 6000 евро осужденному по делу Немцова

Два других фигуранта не получили 12 000 евро из-за разговорчивости адвоката

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 6000 евро осужденному за убийство Бориса Немцова Темирлану Эскерханову за пыточные условия содержания в сизо «Печатники». Решение опубликовано сайте ЕСПЧ.

Он жаловался на содержание в переполненных следственных изоляторах, доставку на слушания в переполненных автомобилях, чересчур длительное предварительное заключение.

Также ЕСПЧ признал, что московские суды безосновательно долго не рассматривали жалобу Эскерханова на продление меры пресечения.

На нарушения условий содержания и конвоирования жаловались также двое других фигурантов дела об убийстве Немцова – братья Анзор и Шадид Губашевы. Но их жалоба признана неприемлемой. Ранее они также пришли к соглашению с государством, но их адвокат Муса Хадисов в одностороннем порядке раскрыл СМИ информацию о предполагаемом досудебном соглашении с российскими властями. ЕСПЧ квалифицировал такие действия как злоупотребление правом, признав в итоге жалобы братьев неприемлемыми. После случившегося российское правительство отозвало свое предложение о мирном урегулировании спора, ЕСПЧ постановил, что со стороны представителей Эскерханова нарушений не было и, следовательно, он заслуживает компенсации.

13 июля Московский окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 100 000 руб. Заура Дадаева, который считался основным исполнителем убийства Бориса Немцова и признанный присяжными виновным.

По данным следствия, организатор убийства – Руслан Мухудинов – водитель бывшего офицера батальона «Север» Руслана Геремеева (родственник сенатора Сулеймана Геремеева и депутата Госдумы Адама Делимханова). В суд Геремеев не явился. Мухудинову обвинение предъявлено заочно, с ноября 2015 г. он находится в международном розыске. После задержания Дадаев и Анзор Губашев дали признательные показания, но позже от них отказались.

Заказчика убийства следствие не выявило. Мотивы убийства тоже остались нераскрытыми. Согласно приговору это было убийство по найму.

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