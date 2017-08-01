Правовое управление Госдумы возглавит человек из ФСБ

В нижней палате парламента продолжается реформа аппарата Денис Абрамов / Ведомости

В нижней палате парламента продолжается реформа аппарата: правовое управление Госдумы вместо Михаила Деменкова (занимал эту должность с 1994 г.) возглавит занимавшая ранее должность первого заместителя начальника договорно-правового управления ФСБ Екатерина Горбачева, рассказали «Ведомостям» несколько собеседников в аппарате Госдумы. Еще одно важное управление по информационно-технологическому обеспечению отойдет бывшему куратору СМИ в «Единой России» Павлу Климовскому.

В ФСБ Горбачева работала с 1986 г., в ее обязанности входила подготовка нормативных правовых актов, экспертиза, взаимодействие с парламентом и правительством. Ее хорошо знают в Государственно-правовом управлении президента, добавляет собеседник «Ведомостей».

Правовое управление проводит правовую, лингвистическую и юридико-техническую экспертизы - последние две очень важны для законопроектов, их замечания почти всегда учитываются, говорит сотрудник аппарата одного из думских комитетов. Правовое управление - одно из самых высококвалифицированных думских управлений, но сейчас ему требуется реформа, считает председатель комитета по делам общественных организаций Сергей Гаврилов (КПРФ). «Помощь правового управления стала чаще требоваться на этапе второго чтения законопроектов, сейчас нужно активнее спорить с правительством, доказывать нашу точку зрения», - объяснят Гаврилов. По его мнению, Горбачева способна справиться с этой задачей.

Перестановки в команде

Деменков просился уйти, но его опыт очень важен для Думы, поэтому он станет советником спикера и будет заниматься работой совета по законотворчеству, рассказывает собеседник в аппарате: «Это та же тема, но в более спокойном режиме: повышение качества законотворческой работы». В правовом управлении в июне был создан отдел по сопровождению депутатских инициатив, который появился как замена центру по законотворчеству. Идея создания такого центра уже обсуждалась с президентом Владимиром Путиным, но в середине года на него решили пока не выделять дополнительные средства.

В команду спикера Госдумы Вячеслава Володина также перейдет Павел Климовский - бывший начальник управления информации и массовых коммуникаций «Единой России», отвечавший в партии за взаимодействие со СМИ до 2016 г. В Госдуме в обязанности Климовского будет входить работа нового сайта, автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД). В 2016 г. Климовский ушел из «Единой России» в «Ростех» прямо перед думскими выборами. До прихода к единороссам в 2012 г. Климовский семь лет руководил пресс-службой МВД. Под его руководством в МВД создан информационный портал ГУВД по г. Москве, правоохранительный портал, сеть сайтов подразделений органов внутренних дел.

Должность для Климовского образовалась в результате того, что в июле Володин переделал одно из самых больших думских управлений - управление информационно-технологического и документационного обеспечения, которое с 2013 г. возглавлял Вячеслав Якушев. Его было решено поделить на три части - информационно-технологическое обеспечение, документооборот и общественная приемная. Якушев так и остается начальником управления документационного обеспечения, говорит собеседник в аппарате. Управления Климовского и Якушева - отдельная большая работа, связанная с обеспечением деятельности депутатов и аппарата, отмечает он. По управлению по общественной приемной кадрового решения пока нет, говорит собеседник.

Для усиления Госдумы

По мнению председателя комитета по информационной политике Леонида Левина, Горбачева - «профессионал в области права и юрист с огромным опытом». «Я неоднократно убеждался в этом лично, когда взаимодействовал с ней в рамках законодательной деятельности. Она всегда демонстрировала высокий уровень знания отечественного законодательства, а главное, умение слышать и слушать нередко диаметрально противоположное мнение сторон, участвующих в подготовке законопроектов», - рассказал депутат. Левин считает, что Горбачева усилит управление в качестве ключевого подразделения парламента.

Политолог Константин Калачев отмечает, что все кадровые назначения в Думе Володина стоит воспринимать «через призму поставленных задач»: «А задачи понятные — рост, вес и усиление Госдумы. Аппарат нужно укреплять теми людьми, которые смогут укрепить Думу в целом». По мнению Калачева, роль правового управления действительно должна возрасти, а сейчас «есть вопросы к его авторитету и значимости». Назначение Климовского показывает необходимость качественного информационного сопровождения, рассуждает эксперт: «Нужен надежный человек с хорошей деловой репутацией».