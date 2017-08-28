Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Москва и Минск будут дружить тылами
Москва и Минск позаботятся о тылах по общему плану
В Госдуму внесено соглашение об обеспечении российско-белорусской военной группировки
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Согласно тексту соглашения, техническое обеспечение может осуществляться на территории другой страны не только органами размещенных там войск союзника
Юрий Смитюк / ТАСС
Техническое обеспечение российских и белорусских вооруженных сил, объединенных в региональную группировку, будет осуществляться совместно. Это следует из внесенного правительством 23 августа в Госдуму на ратификацию российско-белорусского соглашения, подписанного в Минске в ноябре прошлого года. В пояснительной записке отмечается, что региональная группировка войск (сил) России и Белоруссии – это органы управления и войска двух стран, «спланированные к применению по единому замыслу и плану», а соглашение о совместном техническом обеспечении «позволит сократить сроки восстановления вооружения и военной техники воинских частей и соединений», входящих в группировку.
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