Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: Прокуроры вернут стране активы
Генпрокуратура возглавит работу по возврату активов коррупционеров
Она же будет запрашивать о счетах чиновников в иностранных банках
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Генеральный прокурор Юрий Чайка
Е. Ширинкина / для Ведомостей
Проработан вопрос об определении Генеральной прокуратуры уполномоченным органом по выявлению и возвращению из иностранных юрисдикций активов, полученных коррупционным путем, сообщил заместитель генпрокурора Александр Буксман в среду на заседании межгосударственного совета по противодействию коррупции в Казани. По его словам, надзорное ведомство также будет отвечать за выявление принадлежащих россиянам счетов в иностранных банках и других иностранных финансовых инструментов. Генпрокуратурой подготовлены соответствующие документы, добавил Буксман.
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