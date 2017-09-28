Генпрокуратура возглавит работу по возврату активов коррупционеров

Она же будет запрашивать о счетах чиновников в иностранных банках

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Генеральный прокурор Юрий Чайка Е. Ширинкина / для Ведомостей

Проработан вопрос об определении Генеральной прокуратуры уполномоченным органом по выявлению и возвращению из иностранных юрисдикций активов, полученных коррупционным путем, сообщил заместитель генпрокурора Александр Буксман в среду на заседании межгосударственного совета по противодействию коррупции в Казани. По его словам, надзорное ведомство также будет отвечать за выявление принадлежащих россиянам счетов в иностранных банках и других иностранных финансовых инструментов. Генпрокуратурой подготовлены соответствующие документы, добавил Буксман.