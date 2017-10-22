Навальный вышел на свободу после 20 суток административного ареста

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Алексея Навального отпустили после 20 суток административного ареста
Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
Алексея Навального отпустили после 20 суток административного ареста, назначенного ему за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Рано утром Навальный освободился из спецприемника, где он отбывал административный арест», — сказал собеседник агентства.
Как передает «Интерфакс», у спецприемника на улице Мневники утром собрались журналисты, улица была перекрыта для проезда автотранспорта.
«Я вышел. За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню "Дай мне слово ведь я тамада" по радио. Готов к работе. Сегодня вечером выступаю на митинге в Астрахани», — написал Навальный в Instagram.
2 октября Симоновский суд Москвы признал Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначил ему 20 суток административного ареста.
Из материалов дела следует, что Навальный неоднократно через различные интернет-ресурсы «призывал граждан к участию в несогласованном с органами исполнительной власти мероприятию по адресу Нижний Новгород, площадь Маркина 29 сентября 2017 г.».
Сегодня вечером у Навального должна пройти встреча с избирателями в Астрахани. До этого он уже в рамках предвыборного тура, который начался осенью, встретился со сторонниками в семи городах — Мурманске, Омске, Екатеринбурге, Архангельске, Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске и Оренбурге.
Акция в поддержку Навального в Москве
Евгений Разумный / Ведомости
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