Навальный вышел на свободу после 20 суток административного ареста

Он отбывал наказание за повторное нарушение правил проведения митингов

Алексея Навального отпустили после 20 суток административного ареста Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»

Алексея Навального отпустили после 20 суток административного ареста, назначенного ему за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Рано утром Навальный освободился из спецприемника, где он отбывал административный арест», — сказал собеседник агентства.

Как передает «Интерфакс», у спецприемника на улице Мневники утром собрались журналисты, улица была перекрыта для проезда автотранспорта.

«Я вышел. За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню "Дай мне слово ведь я тамада" по радио. Готов к работе. Сегодня вечером выступаю на митинге в Астрахани», — написал Навальный в Instagram.

Навальный был задержан 29 сентября в подъезде дома в Москве. Он собирался ехать на митинг в Нижний Новгород. Его доставили в отделение полиции и составили административный протокол.

2 октября Симоновский суд Москвы признал Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначил ему 20 суток административного ареста.

Из материалов дела следует, что Навальный неоднократно через различные интернет-ресурсы «призывал граждан к участию в несогласованном с органами исполнительной власти мероприятию по адресу Нижний Новгород, площадь Маркина 29 сентября 2017 г.».

Сегодня вечером у Навального должна пройти встреча с избирателями в Астрахани. До этого он уже в рамках предвыборного тура, который начался осенью, встретился со сторонниками в семи городах — Мурманске, Омске, Екатеринбурге, Архангельске, Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске и Оренбурге.

Акция в поддержку Навального в Москве