Политика
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Ольга Чуракова
Социальная политика

Оксана Пушкина может стать спецпредставителем Госдумы по делам женщин

Женская тема становится в российской политике все более популярной

На заседании совета Госдумы во вторник депутаты обсудят введение в нижней палате новой должности – спецпредставителя по вопросам гендерного равенства, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к думскому руководству, и подтвердил собеседник в аппарате Думы. Этот пост может занять депутат от «Единой России» Оксана Пушкина, фракциям будет предложено обсудить ее кандидатуру. Пушкина и ее коллега по фракции Ирина Роднина также получили от председателя Госдумы Вячеслава Володина поручение доработать законопроект о правах женщин 14-летней давности. Проект закона «О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин», подписанный единороссами Володиным, Олегом Морозовым и Екатериной Лаховой, был внесен в Думу еще в 2003 г. и в апреле того же года принят в первом чтении, но до одобрения его во втором и третьем чтениях дело так и не дошло.

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