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Навальный прокомментировал решение Собчак баллотироваться в президенты

Алексей Навальный впервые прокомментировал планы Ксении Собчак баллотироваться в президенты на выборах 2018 г. «Все имеют право идти на выборы. Кто-то мне больше нравится, кто-то меньше. Зюганов, Явлинский, Собчак, Навальный — все могут идти на выборы», — приводит «Дождь» слова Навального.

Об этом он сказал на встрече со сторонниками в Астрахани. Сегодня Навального освободили после 20 суток административного ареста, который он отбывал за повторное нарушение правил проведения митинга.

На минувшей неделе Собчак объявила, что она намерена участвовать в выборах президента в 2018 г. При этом она выразила готовность сотрудничать с Навальным вплоть до снятия своей кандидатуры в случае его официальной регистрации на выборах.