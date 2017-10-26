Минюст разъяснил, как будет внедряться адвокатская монополия

Процесс продлится до 2023 года, но график может быть скорректирован

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С 2023 г. представлять граждан и организации в судах смогут только адвокаты Александра Астахова / Ведомости

Опубликованный Минюстом во вторник проект Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, предусматривающей введение с 1 января 2023 г. монополии адвокатов на платные юридические услуги, может быть внесен в правительство до конца года. Об этом «Ведомостям» рассказал замминистра юстиции Денис Новак. Речь идет о реформе именно рынка юридических услуг: ограничение не затронет оказывающих юридическую помощь безвозмездно (включая НКО правозащитников), а также юристов предприятий и госорганов.

Первый вариант концепции 2015 г. вызвал резкую критику в юридическом сообществе. Новая версия получилась более взвешенной, уверен Новак: тщательно проработана бизнес-составляющая реформы, учитывалась позиция не только адвокатского сообщества, но и юристов, практикующих вне адвокатуры. Что касается ограничений в отношении иностранцев (им разрешат оказывать юридическую помощь только по вопросам своей страны, при условии их регистрации в реестре Минюста и на основе принципа взаимности), то они мало отличаются от общепринятой международной практики. На самом деле такой механизм уже действует, напоминает Новак, и Минюст ведет реестр иностранных адвокатов. Единственное отличие – сейчас законом предусмотрен запрет на осуществление иностранными юристами, не внесенными в реестр, только адвокатской деятельности.