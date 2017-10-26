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Анастасия Корня
Безопасность и право
Статья опубликована в № 4437 от 26.10.2017 под заголовком: Адвокаты будут доступны

Минюст разъяснил, как будет внедряться адвокатская монополия

Процесс продлится до 2023 года, но график может быть скорректирован

Опубликованный Минюстом во вторник проект Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, предусматривающей введение с 1 января 2023 г. монополии адвокатов на платные юридические услуги, может быть внесен в правительство до конца года. Об этом «Ведомостям» рассказал замминистра юстиции Денис Новак. Речь идет о реформе именно рынка юридических услуг: ограничение не затронет оказывающих юридическую помощь безвозмездно (включая НКО правозащитников), а также юристов предприятий и госорганов.

Первый вариант концепции 2015 г. вызвал резкую критику в юридическом сообществе. Новая версия получилась более взвешенной, уверен Новак: тщательно проработана бизнес-составляющая реформы, учитывалась позиция не только адвокатского сообщества, но и юристов, практикующих вне адвокатуры. Что касается ограничений в отношении иностранцев (им разрешат оказывать юридическую помощь только по вопросам своей страны, при условии их регистрации в реестре Минюста и на основе принципа взаимности), то они мало отличаются от общепринятой международной практики. На самом деле такой механизм уже действует, напоминает Новак, и Минюст ведет реестр иностранных адвокатов. Единственное отличие – сейчас законом предусмотрен запрет на осуществление иностранными юристами, не внесенными в реестр, только адвокатской деятельности.

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