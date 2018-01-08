ЦИК опубликовал данные об избирательном фонде Путина

Все деньги дали «Единая Россия» и связанные с ней структуры

«РИА Новости»



Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня опубликовала сведения о размере избирательных фондов кандидатов в президенты России. Из документа следует, что действующий президент Владимир Путин собрал средств больше, чем все конкуренты, вместе взятые. 13,4 млн руб. из этих средств уже израсходовано на печатные агитационные материалы - это тоже намного больше, чем у всех вместе конкурентов.

По данным ЦИК, в фонде Путина на 5 января уже было 400 млн руб. - это максимально разрешенная законом сумма. Взносы сделали сама партия «Единая Россия» (28 млн руб., максимально разрешенный взнос) и 20 аффилированных с ней структур - различных региональных фондов поддержки сотрудничества и развития (ФПРСР). Кроме них, в списке Фонд народных проектов и Фонд поддержки будущих поколений (по 2 млн руб.). Оба фонда зарегистрированы по тому же адресу, что и московская штаб-квартира «Единой России» (Банный пер., 3).

Эти фонды фигурировали как доноры в ходе прошедших в 2016 г. выборов в Госдуму. По мнению авторов совместного доклада движения «Голос» и Transparency International о финансовом аспекте думских выборов, подобная схема финансирования позволяет скрыть реальных спонсоров и дает возможность обойти законодательные ограничения на максимальный размер пожертвований (ограничения установлены в отношении каждого избирательного фонда в отдельности). У ЦИК замечаний к этой схеме сбора средств не было.

Вторым по размеру пожертвований на 5 января окался лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 200 млн руб. Деньги в фонд, вероятно, перечислила сама партия в максмально разрешенном объеме (50% от максимальных 400 млн руб.).

Прочие кандидаты собрали намного меньшие суммы: Ксения Собчак - 19,4 млн руб., Борис Титов - 20,7 млн руб., Григорий Явлинский - 15 млн руб. В фонде кандидата от КПРФ Павла Грудинина было лишь 1066 руб.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 г. Накануне, 7 января, ЦИК завершил прием документов у самовыдвиженцев, зарегистрировав пока лишь группы Владимира Путина и костромского депутата Владимира Михайлова. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, также шедший самовыдвиженцем, до выборов допущен не был из-за судимости по делу «Кировлеса».

Кандидаты от партий могут подавать документы в ЦИК до 12 января.

Как Навального выдвигали в президенты