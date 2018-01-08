Владимир Путин стал самым богатым кандидатом в президенты

У Владимира Путина на счету 400 млн руб. (это предельный размер трат из избирательного фонда) Евгений Разумный / Ведомости

Центризбирком 7 января завершил прием документов от самовыдвиженцев на выборах президента – 2018. Всего в ЦИК от них поступило 46 уведомлений, но зарегистрировать инициативные группы удалось только троим: президенту Владимиру Путину, костромскому изобретателю и депутату облдумы Владимиру Михайлову и лидеру движения «Возрождение» Александру Чухлебову. Позже регистрация группы Чухлебова была отменена Верховным судом по инициативе ЦИК: как выяснилось, у него есть вид на жительство в Финляндии, что запрещено законом о выборах.

Впрочем, этот список еще может расшириться: отказ в регистрации инициативных групп получили только семь самовыдвиженцев, при этом в последний день в ЦИК поступили документы сразу от пятерых. Некоторые из претендентов – «с чудинкой», призналась председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1»: так, «один заявил, что непременно должен сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты».

И действительно, в воскресенье комиссия приняла документы у руководителя центра «Сотвори добро» Василия Пугачева, который объяснил, что сложение этих цифр дает «магическое число восемь», сообщает «РИА Новости». На самом деле он прибыл на две минуты позже, но члены ЦИК пошли ему навстречу и записали время подачи документов как «22.22».

Самовыдвиженцам нужно собрать в свою поддержку 300 000 подписей – в три раза больше, чем кандидатам от партий (от сбора подписей освобождены представители парламентских партий). Прием документов от партийных кандидатов будет продолжаться до полуночи 12 января. Одиннадцать из них уже открыли избирательные счета, необходимые для сбора подписей. Зарегистрирован пока только один кандидат – лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Общее число выдвиженцев вряд ли превзойдет рекорд 1996 г. (тогда 94 инициативные группы выдвинули 78 кандидатов), но уже заметно выше показателей последнего десятилетия – так, в 2012 г. от партий выдвинулись всего пять кандидатов, а о самовыдвижении объявили 12 человек (документы в ЦИК подали 10 из них).

Эксперт по выборам Аркадий Любарев объясняет такой рост активности резким снижением количества подписей, необходимых для регистрации: шесть лет назад их требовалось 2 млн, и было понятно, что это практически невыполнимо. В 2008 г. из 26 самовыдвиженцев до стадии сдачи подписей дошли только экс-премьер Михаил Касьянов и политтехнолог Андрей Богданов, напоминает Любарев. Точных данных о числе дошедших до ЦИК с документами самовыдвиженцев пока нет, но большинство отсеются именно на этой стадии, уверен эксперт.

Как следует из опубликованных ЦИК сведений, какое-то движение средств на избирательных счетах по состоянию на 5 января продемонстрировали только 13 кандидатов. Самым богатым оказался Путин: у него на счете 400 млн руб. (это предельный размер трат из избирательного фонда), деньги поступили от «Единой России» и нескольких десятков региональных фондов, традиционно финансирующих эту партию. 9,1 млн руб. президент уже потратил на сбор подписей и печатные материалы. 200 млн руб. - на счете Жириновского (источники поступления ЦИК не уточняет), 20,7 млн – у бизнес-омбудсмена Бориса Титова, 19,4 млн – у телеведущей Ксении Собчак. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский собрал 15 млн руб., но на сбор подписей потратил больше Путина – 9,4 млн. Самый бедный пока кандидат – Павел Грудинин (КПРФ): на его счет поступило всего 1066 руб., из которых не потрачено ни копейки.

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