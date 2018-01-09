Кремль отказался назвать имя единственного частного спонсора кампании Путина

Евгений Разумный / Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался назвать имя единственного физического лица, перечислившего средства в избирательный фонд Владимира Путина, который баллотируется на четвертый президентский срок.

«Я пресс-секретарь президента Владимира Путина, а не кандидата в президенты и не могу ответить на этот вопрос по закону», – пояснил Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей». Представитель Кремля переадресовал этот вопрос в избирательный штаб Путина, который, по его словам, заработает совсем скоро.

Центризбирком ранее опубликовал данные о размере избирательных фондов кандидатов в президенты. По данным избирательной комиссии, Путин собрал средств больше, чем все конкуренты, вместе взятые: на 5 января в его фонде было 400 млн руб. Это максимально разрешенная законом сумма. На печатные агитационные материалы президент уже потратил 13,4 млн руб.

Среди юридических лиц, которые делали взносы в избирательный фонд Путина, – партия «Единая Россия». Она внесла 28 млн руб. – это максимальная разрешенная сумма. Пожертвования также внесли 20 аффилированных с партией структур – это различные региональные фонды поддержки сотрудничества и развития (ФПРСР). ЦИК также учел пожертвование в фонд Путина, сделанное физическим лицом на сумму более 20 000 руб.

По данным ЦИК, в избирательный фонд лидера ЛДПР Владимира Жириновского поступило более 200 млн руб. Бизнес-омбудсмен Борис Титов собрал на кампанию 20,7 млн руб. Фонд телеведущей Ксении Собчак составляет 19,4 млн руб. В фонд лидера «Яблока» Григория Явлинского поступило 15 млн руб. Самый маленький избирательный фонд – у кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Он собрал на кампанию 1066 руб.