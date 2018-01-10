Названы главные международные угрозы России в 2018 году

Речь идет об образе внешней политики России и ее языке, пояснил «Ведомостям» главный редактор прогноза политолог Андрей Сушенцов Юрий Смитюк/ТАСС

Россия входит в 2018 год на волне побед: успехом завершилась операция в Сирии, санкционное давление не подорвало страну изнутри и даже не снизило активности ее внешней политики, отмечают эксперты агентства «Внешняя политика» в ежегодном прогнозе «Международные угрозы – 2018» (его полный текст публикуется в среду). Однако в 2017 г. Россия «пропустила несколько ударов», считают авторы доклада: в их числе низкие темпы экономического роста, паралич администрации США на российском направлении и отсутствие позитивных сдвигов в отношениях с Евросоюзом. Все эти промахи говорят о необходимости новых навыков, считают эксперты.

Прежде всего авторы доклада предлагают обновить платформу, на которой базируется российская внешняя политика: на смену прагматизму, который Россия предлагает с конца ­1990-х гг., должны прийти ценности. «Мы полагаем, нашей ключевой ценностью на этом историческом этапе станет справедливость», – пишут авторы. Это требуется, чтобы привести в соответствие принципы политики с самоощущением народа, сказано в прогнозе: «Решительная внешняя политика нуждается в метафоре, которая верно опишет положение дел». Новую внешнеполитическую миссию России эксперты определяют как «содействие в уменьшении несправедливости».

Речь идет об образе внешней политики России и ее языке, пояснил «Ведомостям» главный редактор прогноза политолог Андрей Сушенцов: «Сейчас многим Россия видится великим стратегом – циничным, властным и эффективным. Стратегический расчет и прагматизм действительно сильные стороны российской политики. Однако в ней есть и ценности – русские философы Соловьев и Бердяев, писатели Достоевский и Платонов описывали их точнее других. За рубежом язык стратегического расчета воспринимают только элиты, и то далеко не все. Нужно стремиться к тому, чтобы коммуникация целей и тезисов российской внешней политики была понятной для обычных граждан в России и за рубежом. Политический язык в США насыщен библейскими образами и метафорами. России много можно почерпнуть из русской религиозной философии, у нас богатое наследие в этой сфере».

Прагматизм – плохая стратегия, но остальные, которые предлагаются, еще хуже, возражает политолог Евгений Минченко. Идеологизация внешней политики будет означать противостояние, что потребует больших расходов.

Главная международная угроза для России – возможная эскалация конфликта на Корейском полуострове, считает Сушенцов. Для России в этой ситуации более предпочтительно солидарное с Китаем политическое давление на США, советуют исследователи. «Большой сделки» России и США в 2018 г. не будет, уверены авторы исследования. Но при любой администрации США в дальнейшем будут строить бастион из близких к себе держав, одновременно стараясь раздробить «Большую Евразию», прогнозируют эксперты. России они советуют отказаться от фронтального противостояния с США. «Российским элитам нужно наконец разобраться, как работает американская политическая система, и начать делать то, в чем Москву давно обвиняют: создать легальное лобби как систему непрямого влияния на американскую политику», – отмечено в исследовании.

В нынешней напряженной ситуации в США многие лоббистские компании откажутся работать с правительством России, а другие сделают минимальные усилия, опасаясь за свою репутацию, согласен Сушенцов. Но «профессиональный лоббизм в конгрессе – это только вершина айсберга, нужно больше работать с общественным мнением», говорит он. Привлечение лоббистов – один из возможных способов, но не панацея, отмечает Минченко. Для решения проблем в отношениях с другими странами России требуется повышать качество экспертизы по ним, советует он.