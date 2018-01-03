Представители КНДР и Южной Кореи поговорили по телефону впервые за несколько лет

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Кадыров упрекнул США в лицемерии из-за реакции на протесты в Иране

Лидер Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале протесты в Иране. «Я не даю оценки иранским событиям. Но данная страна является нашим ближайшим соседом. И мы заинтересованы в мире и стабильности. А как этого достичь, решат иранские власти и население», - написал он.

В Иране уже несколько дней продолжаются протесты из-за сложной экономической ситуации. В ходе столкновений погибли как минимум 20 человек. Это крупнейшие акции протеста со времен президентских выборов в 2009 г.

При этом Кадыров упомянул США в связи с этими протестами: «они могли только мечтать». Лидер Чечни отметил, что американский президент Дональд Трамп призвал власти Ирана разблокировать митингующим доступ к Instagram и Telegram.

«Все бы тут ничего, если бы не лицемерие в позиции США. Когда Facebook по надуманным мотивам блокирует мои аккаунты, официальный Вашингтон молчит, несмотря на то что сделано это абсолютно беспричинно», - написал Кадыров. Он добавил, что ряд американских и западных влиятельных СМИ назвали блокировку его аккаунтов «ничем не оправданной и выборочной».

Facebook (компании принадлежит и Instagram - прим. «Ведомостей») не имеет свободы действий, а является инструментом в руках властей США, считает Кадыров. «Госдепу не нравится, что я предельно честно и откровенно высказываю свое мнение о действиях США в странах исламского мира», - добавил он.

В конце декабря аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram оказались недоступны. «В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева», - прокомментировал событие лидер Чечни. Позже представители Facebook подтвердили блокировку аккаунтов и сказали, что это произошло из-за санкций США. Ранее Кадыров попал в «список Магнитского».

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