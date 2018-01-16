Турция грозит войной сирийским курдам

Эрдоган давно обещал провести операцию в Африне, говорит Александр Васильев из Института востоковедения РАН, и вероятность ее начала в ближайшие дни и недели высока Yasin Bulbul/Pool Photo via AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что военная операция против курдского анклава Африн на границе с Сирией «может начаться в любую минуту», а «затем придет черед других регионов» (цитата по агентству Anadolu). По его словам, это ответ на планы США по созданию новых формирований на базе «Сирийских демократических сил» (СДС), основу которых составляют курдские отряды YPG Партии Демократического союза (ПДС). СДС были основной силой на земле в войне против ИГИЛ (запрещено в России) на территории Сирии, которую поддерживала возглавляемая США коалиция. Эрдоган назвал эти силы 30-тысячной армией террористов и «вероломных предателей», которые при первом же случае повернут свое оружие против американских военных. Лидер ПДС Салих Муслим, по сообщению турецкого издания Neriaazad, предупредил, что «в случае атаки боевые действия перейдут на Турцию и это приведет к падению режима». Атаку на Африн, отделенный от основной подконтрольной курдам территории, Муслим назвал «атакой на всех курдов».

В воскресенье Пентагон анонсировал подготовку на базе СДС 15-тысячных сил, которые возьмут под контроль границы занятой ими территории с Турцией и Ираком, а также будут нести службу в освобожденных от ИГИЛ районах долины Евфрата. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник заявил, что эти планы могут означать «курс на раздел Сирии».

Эрдоган давно обещал провести операцию в Африне, говорит Александр Васильев из Института востоковедения РАН, и вероятность ее начала в ближайшие дни и недели высока. Видимо, российским военным и дипломатам не удалось выполнить сложную миссию – именно российские военные в последние месяцы сдерживали турок от атак на Африн и одновременно пытались сделать курдов более сговорчивыми, напоминает эксперт. По его мнению, Эрдогану эта операция поможет отвлечь внимание от внутренних проблем накануне местных выборов и станет сигналом США и Западу, доверия к которым из-за поддержки курдов у Турции все меньше, полагает Васильев. Ситуация складывается опасная, нельзя исключать и инцидентов с российскими ВКС, предупреждает эксперт. Турецкая операция скажется, хотя пока и непонятно как, и на наступлении сирийских войск в Идлибе, которое в последние дни сталкивается с контратаками исламистов, добавляет человек, близкий к Минобороны.