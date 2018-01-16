Навальный пожаловался на закон о выборах в Конституционный суд

25 декабря 2017 г. ЦИК отказал Навальному в регистрации инициативной группы, которая выдвинула его кандидатом на пост президента Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»

Политик Алексей Навальный во вторник направил в Конституционный суд (КС) жалобу на положения закона о выборах президента России, которые устанавливают запрет избираться для граждан, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом сообщил юрист ФБК Иван Жданов. В своей жалобе политик настаивает: устанавливая такой запрет, законодатель вышел за пределы своей компетенции. По мнению заявителя, Конституция уже содержит перечень ограничений пассивного избирательного права на выборах президента. На усмотрение законодателя она оставляет только определение «порядка», то есть процедуры проведения выборов.

«Ограничение свободного доступа граждан к участию в выборах является механизмом узурпации политической власти и ее удержания, - отмечается в жалобе. - Исторический опыт многих государств XX века, переживших в своей истории авторитарные и тоталитарные режимы, свидетельствует о том, что ограничение народовластия всегда принимало форму закона и прикрывалось требованиями соблюдения установленных государством норм».

О чем спор

25 декабря 2017 г. ЦИК отказал в Навальному в регистрации инициативной группы, которая выдвинула его кандидатом на пост президента, со ссылкой на спорное положение закона о выборах. Впоследствии это решение подтвердил Верховный суд.

Член ЦИК Евгений Шевченко сказал «Ведомостям», что исчерпывающую позицию по этому поводу ЦИК сформулировал в комментарии по поводу заявления представителя Евросоюза, который был дан 9 января, а также 15 ноября в разъяснениях о действующих нормах по ограничению права быть избранными для судимых. Как отмечается в комментарии ЦИК, спорный вопрос в 2013 г. был предметом рассмотрения КС, который признал подобное ограничение конституционным, но отметил при этом, что оно не может быть бессрочным. «Обращаем внимание, что при этом Конституционным судом Российской Федерации была учтена позиция Европейского суда по правам человека по данному вопросу, выраженная в пяти решениях по жалобам граждан Бельгии, Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, Литвы и Италии», - напоминал тогда ЦИК.

В ноябре 2017 г. Конституционный суд отказался рассматривать жалобу жителя Брянской области Сергея Казакова на отказ зарегистрировать его на выборах депутатов, напомнив, что по этому поводу, помимо постановления 2013 г., вынес не менее четырех отказных определений. Но Навальный убежден, что выводы, сделанные ранее при оценке закона о гарантиях избирательных прав, не применимы к его случаю: сейчас спорные нормы подлежат проверке на предмет соответствия совсем другим положениям Конституции. В ней не только установлены специальные ограничения пассивного избирательного права в виде закрытого перечня, но и содержится указание на то, что материально-правовые вопросы пассивного избирательного права на выборах президента не могут регулироваться федеральными законами.

Закон о выборах президента в этой части Конституционным судом еще не проверялся, соглашается адвокат Сергей Голубок. Впрочем, наличие отказных определений никогда не мешало Конституционному суду высказаться по существу вопроса, добавляет он: «Это давно ожидавшаяся жалоба. Надеюсь, что суд примет это дело к рассмотрению, проведет по нему слушание и поставит точку в этом конституционно-правовом споре».

Как Навальный возил документы в ЦИК